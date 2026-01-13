Premium štap za zalijevanje
Robusni, dugovječni Premium štap za zalijev. s vrhunskom opremom. Za navodnj. malih/srednjih površina. Mnogostruka područja primjene - od navodnjavanja tla do radova na visini iznad glave.
Ergonomski Kärcher Premium štap za zalijevanje je remek djelo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primjene čine ga univerzalnim multitalentom. Premium štap za zalijevanje je idealan za navodnjavanje malih i srednje velikih površina i vrtova. Od navodnjavanja tla do radova na visini iznad glave – na primjer kod zalijevanja visećih biljaka – teleskopski štap za zalijevanje omogućuje udoban rad. Uspjela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i savršene ergonomije uvjerava po cijeloj liniji i čini Premium štap za zalijevanje idealnim radnim uređajem, čak i za dugotrajniji rad. Ukratko: Idealno rješenje za učinkovito prskanje vrta. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim dostupnim klik-sustavima. Detalji opreme: pomična glava prskalice (180°), teleskopska drška (70-105 cm), namještanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. funkciju ON/OFF), mogućnost komfornog vješanja, 6 vrsta mlaza
Značajke i prednosti
6 vrsta mlazaZa navodnjavanje ovisno o potrebama
Teleskopski štap (70-105 cm)Za sve namjene
Namještanje količine protoka vode jednom rukom i funkcija ON/OFFZa lako i udobno rukovanje
Pomična glava za prskanje (180°)
- Različiti kutovi prskanja za ciljano navodnjavanje
Mogućnost komfornog ovješenja
- Dobra mogućnost pospremanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|780 x 150 x 66
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac raspršivanja: raspršivač
- Obrazac raspršivanja: horizontalni ravni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Način prskanja: prskalica
- Obrazac prskanja: okomiti ravni mlaz
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema