Premium štap za zalijevanje

Robusni, dugovječni Premium štap za zalijev. s vrhunskom opremom. Za navodnj. malih/srednjih površina. Mnogostruka područja primjene - od navodnjavanja tla do radova na visini iznad glave.

Ergonomski Kärcher Premium štap za zalijevanje je remek djelo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primjene čine ga univerzalnim multitalentom. Premium štap za zalijevanje je idealan za navodnjavanje malih i srednje velikih površina i vrtova. Od navodnjavanja tla do radova na visini iznad glave – na primjer kod zalijevanja visećih biljaka – teleskopski štap za zalijevanje omogućuje udoban rad. Uspjela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i savršene ergonomije uvjerava po cijeloj liniji i čini Premium štap za zalijevanje idealnim radnim uređajem, čak i za dugotrajniji rad. Ukratko: Idealno rješenje za učinkovito prskanje vrta. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim dostupnim klik-sustavima. Detalji opreme: pomična glava prskalice (180°), teleskopska drška (70-105 cm), namještanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. funkciju ON/OFF), mogućnost komfornog vješanja, 6 vrsta mlaza

Značajke i prednosti
Premium štap za zalijevanje: 6 vrsta mlaza
6 vrsta mlaza
Za navodnjavanje ovisno o potrebama
Premium štap za zalijevanje: Teleskopski štap (70-105 cm)
Teleskopski štap (70-105 cm)
Za sve namjene
Premium štap za zalijevanje: Namještanje količine protoka vode jednom rukom i funkcija ON/OFF
Namještanje količine protoka vode jednom rukom i funkcija ON/OFF
Za lako i udobno rukovanje
Pomična glava za prskanje (180°)
  • Različiti kutovi prskanja za ciljano navodnjavanje
Mogućnost komfornog ovješenja
  • Dobra mogućnost pospremanja
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 780 x 150 x 66

Oprema

  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac raspršivanja: raspršivač
  • Obrazac raspršivanja: horizontalni ravni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
  • Način prskanja: prskalica
  • Obrazac prskanja: okomiti ravni mlaz
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
