Ova mala prskalica savršeno je prikladna za jednostavno navodnjavanje vrta. Uz pomoć kontinuiranog namještanja mlaza moguće je fleksibilno i prilagođeno potrebi namještati mlaz vode - od konusnog do točkastog mlaza. Na taj je način omogućeno ne samo jednostavno zalijevanje gredica s cvijećem i biljem, već je također moguće i očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Stoga je ova prskalica najprikladnija i za navodnjavanje, a također i za čišćenje. Kada se ne koristi, jednostavno zatvoriti protok vode na mlaznici za prskanje. Uostalom: Kärcher vrtne prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.