Prskalica
Mala, praktična i jednostavno se spaja na vrtno crijevo: idealna prskalica za nekomplicirane zadatke navodnjavanja.
Ova mala prskalica savršeno je prikladna za jednostavno navodnjavanje vrta. Uz pomoć kontinuiranog namještanja mlaza moguće je fleksibilno i prilagođeno potrebi namještati mlaz vode - od konusnog do točkastog mlaza. Na taj je način omogućeno ne samo jednostavno zalijevanje gredica s cvijećem i biljem, već je također moguće i očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Stoga je ova prskalica najprikladnija i za navodnjavanje, a također i za čišćenje. Kada se ne koristi, jednostavno zatvoriti protok vode na mlaznici za prskanje. Uostalom: Kärcher vrtne prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Automatsko pražnjenje
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Malen i kompaktan
- Jednostavno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|131 x 36 x 36
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Funkcija samopražnjenja
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Videos
Područja primjene
- zalijevanje
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Laka prljavština