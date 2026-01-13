Prskalica

Mala, praktična i jednostavno se spaja na vrtno crijevo: idealna prskalica za nekomplicirane zadatke navodnjavanja.

Ova mala prskalica savršeno je prikladna za jednostavno navodnjavanje vrta. Uz pomoć kontinuiranog namještanja mlaza moguće je fleksibilno i prilagođeno potrebi namještati mlaz vode - od konusnog do točkastog mlaza. Na taj je način omogućeno ne samo jednostavno zalijevanje gredica s cvijećem i biljem, već je također moguće i očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Stoga je ova prskalica najprikladnija i za navodnjavanje, a također i za čišćenje. Kada se ne koristi, jednostavno zatvoriti protok vode na mlaznici za prskanje. Uostalom: Kärcher vrtne prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
  • Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Automatsko pražnjenje
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Malen i kompaktan
  • Jednostavno rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 131 x 36 x 36

Oprema

  • Broj mlazova: 2
  • Funkcija samopražnjenja
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Područja primjene
  • zalijevanje
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Laka prljavština
