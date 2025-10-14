Industrijsko čišćenje: vodič za odabir profesionalnih strojeva

Industrijsko čišćenje je profesionalno održavanje proizvodnih pogona, hala, skladišta i radionica pomoću strojeva za metenje, ribanje, usisavanje i visokotlačno čišćenje. Cilj je ukloniti prašinu, ulja, masnoće, gumene tragove, metalne strugotine i druge proizvodne ostatke na siguran, učinkovit i dugoročno isplativ način.

U hrvatskim industrijama, od prehrambene i metaloprerađivačke do logistike i servisnih radionica, vrsta nečistoće često određuje koja je oprema najbolji izbor.

Suha prašina i krhotine zahtijevaju strojeve za metenje i usisavanje. Masni podovi traže strojeve za ribanje i sušenje. Ulja, tvrdokorne naslage i teško dostupna mjesta najčešće se čiste visokotlačnim čistačima s vrućom vodom.

Kärcher Professional uređaji za čišćenje dostupni su diljem Hrvatske i namijenjeni su tvrtkama koje žele brže, sigurnije i dosljednije održavati industrijske prostore.

U ovom vodiču objašnjavamo kada koristiti KM, BD/BR i HDS modele. Također donosimo savjete kako odabrati profesionalni stroj prema veličini prostora, vrsti površine i razini zaprljanja.