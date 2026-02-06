Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l

Extra haberővel a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéseltávolító könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződéseket és a járművekről/utcáról származó szennyeződéseket is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz.

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
Súly (kg) 5,2
Csomagolási súly (kg) 5,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 192 x 145 x 248
Alkalmazási területek
  • Autók
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Lakóautók
