Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l

Extra haberővel a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéseltávolító könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződéseket és a járművekről/utcáról származó szennyeződéseket is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz.