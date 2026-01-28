eco!Booster 120
Ideális az érzékeny felületekhez – az eco!Booster 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája, így vizet, energiát és időt takarít meg.
Az érzékeny felületek hatékony és alapos tisztítása még soha nem volt ilyen egyszerű, gyors vagy gazdaságos. 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítményével és azonos erőforrás-fogyasztásával az eco!Booster 50%-kal nagyobb víz- és energiahatékonyságot kínál, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája. Független vizsgáló intézet megerősítette. Ez nagyon alapossá és gyorssá teszi a tisztítást, időt, vizet és energiát takarít meg. A nagyon egyenletes eltávolításnak köszönhetően a szennyeződések igazán hatékonyan felszedhetők, és az olyan érzékeny anyagok is gond nélkül tisztíthatók, mint a festett felületek vagy a fa. Ugyanakkor az eco!Booster lenyűgöző kezelhetőséget kínál: annak ellenére, hogy magasabb tisztítási teljesítményt nyújt, a használat közben észlelt zajszint 25 %-kal alacsonyabb, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája. Az eco!Booster 120 minden K 2 és K 3 osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
50%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a Kärcher szabványos lapos fúvókához képest.
50%-kal magasabb vízhatékonyság*
50%-kal magasabb energiahatékonyság*
Érzékelt hangerőcsökkenés akár 25%-kal**
Rendkívül sokoldalúan alkalmazható
Kompatibilis az összes Kärcher K 2 és K 3 osztályú magasnyomású mosóval.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|452 x 104 x 42
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges. /
* Azon a képességen alapul, hogy 50 százalékkal nagyobb területet takarít meg, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája azonos mennyiségű energiával és vízzel. /
** A Kärcher szabványos lapos fúvóka használatakor észlelt zajszinthez képest. A pontos érték a használt eszköztől függően változhat.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kis házak homlokzatai
- Kerítések
- A ház és a kert körüli területek
