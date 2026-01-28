Az érzékeny felületek hatékony és alapos tisztítása még soha nem volt ilyen egyszerű, gyors vagy gazdaságos. 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítményével és azonos erőforrás-fogyasztásával az eco!Booster 50%-kal nagyobb víz- és energiahatékonyságot kínál, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája. Független vizsgáló intézet megerősítette. Ez nagyon alapossá és gyorssá teszi a tisztítást, időt, vizet és energiát takarít meg. A nagyon egyenletes eltávolításnak köszönhetően a szennyeződések igazán hatékonyan felszedhetők, és az olyan érzékeny anyagok is gond nélkül tisztíthatók, mint a festett felületek vagy a fa. Ugyanakkor az eco!Booster lenyűgöző kezelhetőséget kínál: annak ellenére, hogy magasabb tisztítási teljesítményt nyújt, a használat közben észlelt zajszint 25 %-kal alacsonyabb, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája. Az eco!Booster 120 minden K 2 és K 3 osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz alkalmas.