Kārtridža filtrs WD/SE
Kārtridža filtrs ļauj sūkt putekļus bez nepieciešamības veikt papildu filtra nomaiņu. Piemērots tādiem modeļiem kā Kärcher mitrie un sausie putekļu sūcēji WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 un SE 4001 un SE 4002 iekārtām.
Vienkāršs un ērts: Kārtridža filtrs ļauj sūkt putekļus bez nepieciešamības veikt papildu filtra nomaiņu. Filtru var viegli piestiprināt un noņemt, to pagriežot. Papildu bloķēšanas elementi nav nepieciešami. Turklāt filtrs nodrošina lielisku putekļu aizturi. Piemērots Kärcher mitrajiem un sausajiem putekļu sūcējiem WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1–KWD 3 un Kärcher SE 4001 un SE 4002 iekārtām.
Īpašības un ieguvumi
Cilindriskais filtrs
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Brūna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|122 x 122 x 115
Saderīgās iekārtas
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18 (YSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Komplekts
- WD 2 Foam 12L *EU
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Foam Premium 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 2X F 12L NB *EU
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Komplekts
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium komplekts
- WD 3 C 15L *EU
- WD 3 C 19L *EU
- WD 3 C P Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 15L *EU
- WD 3 C Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 19L *EU
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20 Extension (YYY)
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop (YYY)
Pielietošanas veidi
- Smalki netīrumi
- Raupji netīrumi
- Šķidrumi