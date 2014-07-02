Средство для очистки пластмасс, 5 л, 5л
Для бережной очистки пластмассовых поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,26
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|200 x 150 x 260
Свойства
- Мощное, интенсивное средство, не портящее поверхность
- Очищает, защищает и поддерживает хороший вид садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других пластиковых поверхностей
- Для очистки всех чувствительных пластиковых поверхностях, может использоваться универсально
- Эффективно устраняет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
- Может использоваться при ручной мойке
- Готовое к использованию чистящее средство
- Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Сделано в Германии
Совместимая техника
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
Области применения
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Пластик