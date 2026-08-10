Adaptor de conectare pentru pompe (axial/ radial), G1
Adaptorul PerfectConnect (axial/radial) conectează pompele Kärcher cu un filet intern G1 la conexiunile de apă și accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi.
Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet intern poate fi conectată rapid și sigur la o conexiune de apă cu filet intern - indiferent dacă este pe partea de aspirație sau pe partea de presiune. Ideal pentru filetele de legătură G1 (33,3 mm) până la G1 (33,3 mm). Pe o parte a adaptorului, există un filet G1 standard cu un principiu de etanșare axial (numărul de serie [2] pe produs); pe cealaltă parte, există un filet G1 standard cu un principiu de etanșare radial (numărul de serie [1] pe produs). Principiul radial de etanșare PerfectConnect al accesoriilor BP asigură asamblarea cu ușurință și o sigilare extrem de sigură, care garantează funcționarea fără probleme. În acest fel, accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi (numărul de serie [2]) pot fi conectate la pompele Kärcher cu principiul de etanșare radial (seria de serie [1]). Mai mult, accesoriile de etanșare radială din gama PerfectConnect de Kärcher (seria de serie [1]) pot fi conectate la toate pompele de etanșare axiale convenționale (numărul de serie [2]).
Caracteristici si beneficii
Adaptor de conectare
- Racord rapid al racordurilor de apă cu filet interior la o pompă cu filet interior
Filetare de racordare optimizată
- Etanșarea sigură a adaptorului fără bandă de etanșare etc.
Asamblare fără ustensile
- Nu sunt necesare instrumente pentru racordare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiune filet
|G1
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|36 x 72 x 36
Echipament
- Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.