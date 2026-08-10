Adaptor de conectare pentru pompe (axial/ radial), G1

Adaptorul PerfectConnect (axial/radial) conectează pompele Kärcher cu un filet intern G1 la conexiunile de apă și accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi.

Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet intern poate fi conectată rapid și sigur la o conexiune de apă cu filet intern - indiferent dacă este pe partea de aspirație sau pe partea de presiune. Ideal pentru filetele de legătură G1 (33,3 mm) până la G1 (33,3 mm). Pe o parte a adaptorului, există un filet G1 standard cu un principiu de etanșare axial (numărul de serie [2] pe produs); pe cealaltă parte, există un filet G1 standard cu un principiu de etanșare radial (numărul de serie [1] pe produs). Principiul radial de etanșare PerfectConnect al accesoriilor BP asigură asamblarea cu ușurință și o sigilare extrem de sigură, care garantează funcționarea fără probleme. În acest fel, accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi (numărul de serie [2]) pot fi conectate la pompele Kärcher cu principiul de etanșare radial (seria de serie [1]). Mai mult, accesoriile de etanșare radială din gama PerfectConnect de Kärcher (seria de serie [1]) pot fi conectate la toate pompele de etanșare axiale convenționale (numărul de serie [2]).

Caracteristici si beneficii
Adaptor de conectare
  • Racord rapid al racordurilor de apă cu filet interior la o pompă cu filet interior
Filetare de racordare optimizată
  • Etanșarea sigură a adaptorului fără bandă de etanșare etc.
Asamblare fără ustensile
  • Nu sunt necesare instrumente pentru racordare

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiune filet G1
Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 36 x 72 x 36

Echipament

  • Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Domenii de intrebuintare
  • Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
  • Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
  • Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.
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