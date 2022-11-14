Rengjøring hos bilforhandlere

Det er viktig at bilforretninger er rene for å skape et innbydende miljø for konsultasjoner og en hyggelig atmosfære for kundene når de kjøper en bil.

Rengjøring i bilforretninger

Et rent miljø fremmer tillit og kundelojalitet

Å ha et rent miljø er viktig for å skape en positiv atmosfære i bilforretninger, noe som er avgjørende for et vellykket salg. Kunder skal føle seg komfortable. Dette innebærer ikke bare å tilby et godt utvalg av merkebiler og selgere med ekspertise. Det er også viktig med et godt vedlikeholdt miljø som er med på å gi et generelt godt inntrykk hos kundene. Ved å polere gulvet til en høyglanset finish viser du frem kvalitet i alle ledd. De rene overflatene i resepsjonen og på bordene inviterer kundene til å bli sittende og prate litt lenger. Ved å sørge for et rent miljø skaper du slik tillit og tilfredshet, samtidig som det oppmuntrer til kundelojalitet.

Rengjøring av gulv i bilforretninger

Et godt vedlikeholdt gulvbelegg er en viktig faktor for utseendet til bilforretningen, og derfor for kjøpsopplevelsen som helhet. Ved å polere gulvet til en høyglanset finish viser du frem kvalitet i alle ledd. En slik rengjøring bør derfor utføres ukentlig, eller til og med daglig. Ulike gulvbelegg krever forskjellige rengjøringsmetoder.

Utstillingslokaler har ofte gulv av høy kvalitet laget av naturstein som bidrar til å presentere kjøretøyene på en fordelaktig måte. Fine steintøyfliser brukes også ofte i utstillingslokaler på grunn av at de er tilgjengelige i et bredt spekteret av farger og mønstre. I motsetning til dette er kontorer ofte utstyrt med gulvtepper. For å kunne rengjøre de ulike gulvene i bilforretninger på riktig måte må du velge riktig rengjøringsmetode. Dette sikre at utseende og verdien bevares over mange år.

 

Rengjøring av kjøkken_11_Rengjøring av gulv

Rengjøring av fine steintøyfliser

Rengjøring og vedlikehold av naturstein

Rengjøring og vedlikehold av naturstein

Rengjøring av keramiske fliser

Rengjøring av keramiske fliser

Rengjøringsoppgaver i bilforretninger

Rengjøre resepsjonen
Klargjøring og rengjøring av interiør i kjøretøy
Vaskesystemer og vaskeplasser
Rengjøring av verksted
Rengjøring av kontor
Rengjøring av bilpark
Rengjøring av toaletter
Rengjøring av lager

Produkter som egner seg for ditt bruksområde

Gjenstridig smuss og fettete oljer kan samle seg hvor som helst og er noen ganger vanskelig å fjerne. Eventuell smuss som genereres bør rengjøres grundig for å forbedre yrkessikkerheten og helsen til de ansatte i verksteder.

Å ha et rent og ryddig lager bidrar ikke bare til å forbedre helsen og sikkerheten til de ansatte, men også til å øke effektiviteten og beskytte de lagrede delene. 

Effektiv rengjøring av kjøretøyet fjerner både små smussrester og gjenstridig smuss. Dette krever bruk av riktig rengjøringsmiddel og passende rengjøringsmaskiner. Hvert kjøretøy har individuelle rengjøringsbehov. For rengjøring, pleie og vedlikehold av kjøretøy må du ta hensyn til forskjeller i former og materialer, samt mengde tilsmussing.

Resepsjonen er det første som møter kundene dine. For å gjøre et godt førsteinntrykk bør dette området være rent og ryddig til enhver tid. Det er også viktig å ha det rent i områdene som ikke er direkte synlig for kundene. Et hygienisk kontormiljø bidrar for eksempel til en god atmosfære for de ansatte. Det er viktig for de ansatte å ha et arbeidsområde som er rent og hygienisk. Med regelmessig rengjøring av de administrative områdene forbedres trivselen på arbeidsplassen. Kraftige rengjøringsmaskiner og støvsugere gjør rengjøringsarbeidet enklere.

Et uteområde som er fritt for smuss er avgjørende for å gi kunden følelsen av at stedet er rent. Ulike typer skitt kan raskt samle seg i disse områdene, og stadig endringer i værforholdene bidrar også til ansamlinger av alt fra snø til løv. Med kraftige rengjøringsmaskiner holdes dette i sjakk hele året.

Overflater i toalettområder kan raskt bli skitne og trenger derfor grundig rengjøring. På denne måten kan sklifare forhindres, gjenstridig smuss fjernes og hygieniske forhold sikres. Spesielle rengjøringsmaskiner oppfyller disse kravene.

Utstillingslokalene må også poleres til en høyglanset finish slik at kjøretøyene kommer til sin rette. Utstillingslokalene bør gi samme inntrykk av renslighet som produktene de viser. Ved å bruke profesjonelle maskiner blir rengjøringen av utstillingslokalene perfekt.

Når kjøretøy skal rengjøres må vaskeplasser gi perfekte resultater. Kunder krever rengjøring av høy kvalitet som svarer til forventningene. Kraftig og profesjonelt rengjøringsutstyr er nødvendig for å oppnå dette.

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