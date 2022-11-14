Rengjøring hos bilforhandlere

Rengjøring av gulv i bilforretninger

Et godt vedlikeholdt gulvbelegg er en viktig faktor for utseendet til bilforretningen, og derfor for kjøpsopplevelsen som helhet. Ved å polere gulvet til en høyglanset finish viser du frem kvalitet i alle ledd. En slik rengjøring bør derfor utføres ukentlig, eller til og med daglig. Ulike gulvbelegg krever forskjellige rengjøringsmetoder.

Utstillingslokaler har ofte gulv av høy kvalitet laget av naturstein som bidrar til å presentere kjøretøyene på en fordelaktig måte. Fine steintøyfliser brukes også ofte i utstillingslokaler på grunn av at de er tilgjengelige i et bredt spekteret av farger og mønstre. I motsetning til dette er kontorer ofte utstyrt med gulvtepper. For å kunne rengjøre de ulike gulvene i bilforretninger på riktig måte må du velge riktig rengjøringsmetode. Dette sikre at utseende og verdien bevares over mange år.