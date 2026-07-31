Garment Steamer
Kärcher tekstildamper er et praktisk tilbehør til din Kärcher dampvasker. Den glatter effektivt ut skrukker i tekstiler ved hjelp av damp. Perfekt for å friske opp klær og andre tekstiler.
Si farvel til skrukker! Med tekstildamperen ser klærne dine perfekte ut igjen på et blunk. Den gjør det også raskt og enkelt å friske opp klær, gardiner og mange andre tekstiler, og fjerner ubehagelig lukt. Tekstildamperen forvandler alle Kärcher dampvaskere med tilbehørsfeste til en effektiv damper. Den trenger dypt inn i stoffet med ultrafint og varmt damp for å friske opp fibrene helt til kjernen. Kondensvannet som dannes under damping samles i en separat tank, som enkelt kan tømmes i vasken eller til og med i vanntanken til dampvaskeren.
Egenskaper og fordeler
Fjerner skrukker raskt og enkelt.Ultra-tørr, varm damp gir deg et perfekt resultat raskt og enkelt. For tykkere stoffer eller gjenstridige skrukker, kan du bruke metallplaten for ekstra varme og trykk.
Frisker opp mellom vask.Dampen nøytraliserer lukt, perfekt for å friske opp tekstiler mellom vask. Ideell for å friske opp klær eller tekstiler som har vært lagret lenge.
Ingen strykebrett nødvendig.Klærne kan enkelt henges opp på en kleshenger og dampes.
Trygg og enkel i bruk for alle typer tekstiler.
- Tekstildamperen kan brukes til alle tekstiler som tåler stryking.
- Du kontrollerer varme og dampintensitet ved å justere avstanden mellom damperen og tekstilet.
Dampen fordeles jevnt over hele overflaten.
- Damphullene er fordelt over hele metallplaten for jevn dampfordeling og perfekt resultat.
Lav vekt.
- Tekstildamperen er veldig lett, kun 220 g, noe som gjør den behagelig å bruke over lengre tid.
Stor vanntankkapasitet for å jobbe uten avbrudd.
- Avhengig av hvilken Kärcher dampvasker du bruker, har du opptil 1,5 l vann tilgjengelig.
- Oppsamlingsbeholderen i tekstildamperen samler opp ca. 100 ml kondensvann. Dette er nok til omtrent fem eller seks plagg. Beholderen kan tømmes når som helst.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|136 x 103 x 92
Videoer
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Bruksområder
- Klær som tåler stryking.
- Tekstiler til hjemmet, f.eks. gardiner eller putetrekk.
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