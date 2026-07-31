Teknisk data

Farge Hvit Vekt (kg) 0,1 Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2 Mål (L x B x H) (mm) 345 x 115 x 10

²⁾ Hver gang tekstiler vaskes, avgis det mikrofibre som havner i havene våre. Nedbrytningen av polyesterfibre med CiCLO®-teknologi er 94,3 % på 3,7 år, mens nedbrytningen av vanlige polyesterfibre bare er 4,9 % på 3,7 år (i henhold til standard ASTM D6691). Denne kluten er ikke komposterbar. Kast i samsvar med lokale avfallsforskrifter. CiCLO®-logoen og -merkene er registrerte varemerker for Intrinsic Advanced Materials, LLC.