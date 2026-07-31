Re!Fibe universal gulvklutsett EasyFix

Re!Fibe gulvrengjøringskluter er laget av 100 % resirkulert polyester med CiCLO®-teknologi¹⁾. De er ideelle for fjerning av gjenstridig smuss med damprenser.

Re!Fibe-settet inneholder to absorberende og slitesterke gulvrengjøringskluter laget av 100 % resirkulert polyester med CiCLO®-teknologi¹⁾. CiCLO® er en teknologi som akselererer nedbrytningen av polyesterfibre, noe som bidrar til mindre mikroplast i havet.²⁾ Klutenes høye dampgjennomtrengelighet sikrer hygieniske og utmerkede rengjøringsresultater. Takket være borrelåssystemet festes klutene raskt og enkelt til gulvmunnstykket. De holder seg sikkert på plass under arbeidet uten å skli.

Egenskaper og fordeler
Re!Fibe universal gulvklutsett EasyFix: 100 % resirkulert polyester med CiCLO®-teknologi¹⁾
100 % resirkulert polyester med CiCLO®-teknologi¹⁾
Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Re!Fibe universal gulvklutsett EasyFix: Praktisk borrelåssystem
Praktisk borrelåssystem
Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Re!Fibe universal gulvklutsett EasyFix: Fotlapp på gulvklut
Fotlapp på gulvklut
Du slipper å komme i kontakt med skitten
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 115 x 10

²⁾ Hver gang tekstiler vaskes, avgis det mikrofibre som havner i havene våre. Nedbrytningen av polyesterfibre med CiCLO®-teknologi er 94,3 % på 3,7 år, mens nedbrytningen av vanlige polyesterfibre bare er 4,9 % på 3,7 år (i henhold til standard ASTM D6691). Denne kluten er ikke komposterbar. Kast i samsvar med lokale avfallsforskrifter. CiCLO®-logoen og -merkene er registrerte varemerker for Intrinsic Advanced Materials, LLC.

Videoer

Bruksområder
  • Forseglede harde gulv
  • Harde gulv
  • Veggfliser