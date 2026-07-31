Re!Fibe universal gulvklutsett EasyFix
Re!Fibe gulvrengjøringskluter er laget av 100 % resirkulert polyester med CiCLO®-teknologi¹⁾. De er ideelle for fjerning av gjenstridig smuss med damprenser.
Re!Fibe-settet inneholder to absorberende og slitesterke gulvrengjøringskluter laget av 100 % resirkulert polyester med CiCLO®-teknologi¹⁾. CiCLO® er en teknologi som akselererer nedbrytningen av polyesterfibre, noe som bidrar til mindre mikroplast i havet.²⁾ Klutenes høye dampgjennomtrengelighet sikrer hygieniske og utmerkede rengjøringsresultater. Takket være borrelåssystemet festes klutene raskt og enkelt til gulvmunnstykket. De holder seg sikkert på plass under arbeidet uten å skli.
Egenskaper og fordeler
100 % resirkulert polyester med CiCLO®-teknologi¹⁾Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Praktisk borrelåssystemGulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklutDu slipper å komme i kontakt med skitten
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 115 x 10
²⁾ Hver gang tekstiler vaskes, avgis det mikrofibre som havner i havene våre. Nedbrytningen av polyesterfibre med CiCLO®-teknologi er 94,3 % på 3,7 år, mens nedbrytningen av vanlige polyesterfibre bare er 4,9 % på 3,7 år (i henhold til standard ASTM D6691). Denne kluten er ikke komposterbar. Kast i samsvar med lokale avfallsforskrifter. CiCLO®-logoen og -merkene er registrerte varemerker for Intrinsic Advanced Materials, LLC.
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Bruksområder
- Forseglede harde gulv
- Harde gulv
- Veggfliser