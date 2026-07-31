Tapetfjerner
Munnstykke til dampvasker for fjerning av tapet. Et svært nyttig verktøy når du skal pusse opp og fjerne gammel tapet. Både tapet og limrester fjernes med damp.
Et munnstykke som festes på dampvaskeren og blir et nyttig verktøy for fjerning av både tapet og limrester.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|320 x 220 x 100
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Bruksområder
- Selv gjenstridig smuss