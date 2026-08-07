Pożegnaj zagniecenia! Dzięki parownicy ubrania w mgnieniu oka odzyskują swój piękny wygląd. Sprawia również, że odświeżanie ubrań, zasłon i wielu innych tekstyliów jest szybkie i łatwe, a także usuwa nieprzyjemne zapachy. Parownica do ubrań zamienia każdą myjkę parową Kärcher w parownicę, której ultra sucha i gorąca para wnika w tkaninę, aby odświeżyć włókna aż do samego rdzenia. Skroplona woda powstająca podczas parowania za pomocą tej przystawki jest gromadzona w oddzielnym zbiorniku, który można po prostu opróżnić do zlewu lub nawet do zbiornika myjki parowej.