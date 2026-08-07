Akcesorium do wygładzania zagnieceń
Akcesorium dedykowane do wszystkich parownic. Wygładza zagniecenia na ubraniach za pomocą pary, zapewniając wysoką skuteczność. Idealne również do odświeżania innych tekstyliów.
Pożegnaj zagniecenia! Dzięki parownicy ubrania w mgnieniu oka odzyskują swój piękny wygląd. Sprawia również, że odświeżanie ubrań, zasłon i wielu innych tekstyliów jest szybkie i łatwe, a także usuwa nieprzyjemne zapachy. Parownica do ubrań zamienia każdą myjkę parową Kärcher w parownicę, której ultra sucha i gorąca para wnika w tkaninę, aby odświeżyć włókna aż do samego rdzenia. Skroplona woda powstająca podczas parowania za pomocą tej przystawki jest gromadzona w oddzielnym zbiorniku, który można po prostu opróżnić do zlewu lub nawet do zbiornika myjki parowej.
Cechy i zalety
Szybko i łatwo usuwa zagnieceniaUltra sucha, gorąca para zapewnia łatwe, niezawodne i szybkie efekty usuwania zagnieceń. Podczas pracy z grubszymi tkaninami lub uporczywymi zagnieceniami można zastosować jeszcze wyższą temperaturę i dodatkowy nacisk przy użyciu metalowej płytki, aby uzyskać skuteczne rezultaty.
Odświeża między praniamiPara ma działanie neutralizujące zapachy, co sprawia, że akcesorium do wygładzania ubrań jest idealne do odświeżania tkanin między praniami. Idealna do odświeżania odzieży lub tekstyliów domowych po długim przechowywaniu w szafie lub szafce.
Bez deski do prasowaniaOdzież można po prostu powiesić na wieszaku i poddać działaniu pary.
Bezpieczna i łatwa w użyciu do wszystkich rodzajów tekstyliów
- Akcesorium można używać do wszystkich ubrań nadających się do prasowania i standardowych tekstyliów domowych.
- Intensywność ciepła i pary kontroluje się przez odległość między przystawką a tkaniną. Można jej nawet używać do delikatnych materiałów.
Para równomiernie rozprowadzana na całej powierzchni
- Otwory wylotu pary są rozmieszczone na całej szerokości metalowej płyty, aby zapewnić równomierny rozkład pary i świetne rezultaty.
Niska waga
- Akcesorium jest bardzo lekkie, waży zaledwie 220 g, co zmniejsza wysiłek nawet podczas długiej pracy.
Duża pojemność zbiornika na wodę umożliwia pracę bez przerw
- W zależności od używanej parownicy Kärcher dostępne jest nawet 1,5 l wody.
- Zbiornik zintegrowany z akcesorium zbiera ok. 100 ml skroplonej wody. Wystarcza to na około pięć lub sześć ubrań. Zbiornik można opróżnić w dowolnym momencie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|136 x 103 x 92
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Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Wszystkie ubrania nadające się do prasowania
- Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki
Części zamienne
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