Myjka do powierzchni FR Classic
Idealny podstawowy model myjki do powierzchni Kärcher do czyszczenia powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Z osłoną przed chlapaniem i ciśnieniem roboczym do 150 barów.
FR Classic to podstawowy model myjki do powierzchni Kärcher do czyszczenia powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków bez chlapania. Urządzenie charakteryzuje się imponującym ciśnieniem roboczym do 150 barów oraz prędkością przepływu wody 600 litrów na godzinę w temperaturze 40°C. Uwaga: komplet dysz należy zamówić oddzielnie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica (mm)
|300
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga (kg)
|1,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,1
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