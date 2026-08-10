Ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy EasyFix
Dwie miękkie, wysoce chłonne ściereczki do podłóg z mikrofibry mocowane do dysz EasyFix za pomocą rzepów.
Zestaw ściereczek z mikrofibry do czyszczenia podłóg EasyFix zawiera dwie wysoce chłonne ściereczki do podłóg twardych wykonane z wysokiej jakości mikrofibry do dyszy podłogowej EasyFix. Do doskonałych efektów czyszczenia podłóg twardych — nawet rogi i krawędzie nie sprawiają problemów. Dzięki mocowaniu na rzep ściereczkę z mikrofibry do podłóg można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej myjki parowej: wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia podłóg do dyszy podłogowej EasyFix i jest gotowa do użycia. Po czyszczeniu ściereczkę z mikrofibry do podłóg można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez potrzeby kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy stanąć na pasku przymocowanym do ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
System mocowania pada za pomocą rzepów
- Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
- Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
- Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
- Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- KST 2
- KST 2 + cloth set
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 1 Multi
- SC 1 Multi & Up Plus
- SC 1 Multi Comfort
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Upright EasyFix
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Essential
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EasyFix Select
- SC 3 Mop parowy EasyFix
- SC 3 Mop parowy EasyFix Premium Home Line
- SC 4 Deluxe
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Płytki