Ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy EasyFix

Dwie miękkie, wysoce chłonne ściereczki do podłóg z mikrofibry mocowane do dysz EasyFix za pomocą rzepów.

Zestaw ściereczek z mikrofibry do czyszczenia podłóg EasyFix zawiera dwie wysoce chłonne ściereczki do podłóg twardych wykonane z wysokiej jakości mikrofibry do dyszy podłogowej EasyFix. Do doskonałych efektów czyszczenia podłóg twardych — nawet rogi i krawędzie nie sprawiają problemów. Dzięki mocowaniu na rzep ściereczkę z mikrofibry do podłóg można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej myjki parowej: wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia podłóg do dyszy podłogowej EasyFix i jest gotowa do użycia. Po czyszczeniu ściereczkę z mikrofibry do podłóg można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez potrzeby kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy stanąć na pasku przymocowanym do ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
System mocowania pada za pomocą rzepów
  • Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
  • Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
  • Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
  • Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 345 x 112 x 18
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Płytki