Zestaw ściereczek z mikrofibry do czyszczenia podłóg EasyFix zawiera dwie wysoce chłonne ściereczki do podłóg twardych wykonane z wysokiej jakości mikrofibry do dyszy podłogowej EasyFix. Do doskonałych efektów czyszczenia podłóg twardych — nawet rogi i krawędzie nie sprawiają problemów. Dzięki mocowaniu na rzep ściereczkę z mikrofibry do podłóg można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej myjki parowej: wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia podłóg do dyszy podłogowej EasyFix i jest gotowa do użycia. Po czyszczeniu ściereczkę z mikrofibry do podłóg można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez potrzeby kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy stanąć na pasku przymocowanym do ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.