Stavsprinkler Premium
Robust och tålig spolrör i metall med många funktioner. För bevattning av små till mediumstora ytor. Lämplig för olika användningsområden - perfekt även för hängande korgar. Teleskopiskt spolrör (70-105 cm). Roterande sprayhuvud (180°).
Detta ergonomiska spolröret Kärcher Premium kombinerar perfekta detaljer med bekvämlighet. För mångsidig användning i trädgården. Spolrör Premium i metall som är idealiskt för bevattning av små och medelstora områden och trädgårdar. Teleskopspolröret är även idealiskt för hängande korgar. Den perfekta kombinationen av elegans, förstklassiga funktioner och perfekt ergonomisk utformning gör spolröret Premium från Kärcher idealiskt för smidig bevattning av stora trädgårdar och områden. I korthet: den ideala lösningen för en mängd användningsområden i trädgården. Obs! Kärchers spolmunstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem. Funktioner: roterbart spolhuvud (180°), teleskoprör (70–105 cm), smidig enhandsreglering av flödet (inklusive PÅ-/AV-funktion), smidig upphängningskrok, sex spolbilder.
Egenskaper och fördelar
6 spraymönsterFör bevattning utifrån behov
Teleskopspolrör (70–105 cm)För alla tillämpningar
Enhandsreglering av flödet och PÅ/AV-funktionFör lätt och behändig hantering
Justerbart munstycke (180°)
- Olika sprutvinklar för målinriktad bevattning.
Praktisk förvaring
- Kan förvaras enkelt
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|780 x 150 x 66
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg