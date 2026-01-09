Detta ergonomiska spolröret Kärcher Premium kombinerar perfekta detaljer med bekvämlighet. För mångsidig användning i trädgården. Spolrör Premium i metall som är idealiskt för bevattning av små och medelstora områden och trädgårdar. Teleskopspolröret är även idealiskt för hängande korgar. Den perfekta kombinationen av elegans, förstklassiga funktioner och perfekt ergonomisk utformning gör spolröret Premium från Kärcher idealiskt för smidig bevattning av stora trädgårdar och områden. I korthet: den ideala lösningen för en mängd användningsområden i trädgården. Obs! Kärchers spolmunstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem. Funktioner: roterbart spolhuvud (180°), teleskoprör (70–105 cm), smidig enhandsreglering av flödet (inklusive PÅ-/AV-funktion), smidig upphängningskrok, sex spolbilder.