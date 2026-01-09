Oscillerande vattenspridare OS 5.320 SV Premium
För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i flera olika lägen. Justerbar spridningsbredd. Bekvämt stänkskydd som skyddar dig från väta vid flyttning eller ändring av vattenspridaren. Justerbart vattenflöde. Max. ytkapacitet 320 m2. Snabbkoppling.
Den oscillerande vattenspridaren OS 5.320 SV med reglerbar spolbredd används för bevattning av medelstora och stora ytor och trädgårdar. Den oscillerande vattenspridarens maximala bevattningsområde är 320 m². Den innovativa cirkulerande vattenspridarens vattenvolym kan ställas in efter behov – från noll till max. Vattenspridarna från Kärcher kan utrustas med antingen spetsar eller medar efter behov. Detta innebär att den nya oscillerande vattenspridaren från Kärcher nu sammantaget är ännu mer användarvänlig. Den har integrerat stänkskydd, vilket innebär att du kan installera och ställa in maskinen utan att bli blöt. Självklart är alla vattenspridare från Kärcher utrustade med det beprövade systemet med kardborreband och kan därför enkelt kopplas till en trädgårdsslang. Det kloka valet för dina bevattningsbehov.
Egenskaper och fördelar
Steglös räckviddsreglering
- Exakt bevattning.
Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget
- För enkel förvaring/upphängning.
Reglerbar spolbredd
- Olika sprutvinklar för målinriktad bevattning.
Stänkskydd
- Smidig inställning
Specifikationer
Tekniska data
|Spridningsområde (2 bar)
|20 - 190 m²
|Spridningsområde (4 bar)
|30 - 320 m²
|Spolbredd (2 bar) (m)
|5 - 12
|Spolbredd (4 bar) (m)
|6 - 16
|Ytkapacitet (2 bar) (m)
|5 - 16
|Ytkapacitet (4 bar) (m)
|6 - 20
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|546 x 160 x 88
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Gräsmatta
