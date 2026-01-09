Den oscillerande vattenspridaren OS 5.320 SV med reglerbar spolbredd används för bevattning av medelstora och stora ytor och trädgårdar. Den oscillerande vattenspridarens maximala bevattningsområde är 320 m². Den innovativa cirkulerande vattenspridarens vattenvolym kan ställas in efter behov – från noll till max. Vattenspridarna från Kärcher kan utrustas med antingen spetsar eller medar efter behov. Detta innebär att den nya oscillerande vattenspridaren från Kärcher nu sammantaget är ännu mer användarvänlig. Den har integrerat stänkskydd, vilket innebär att du kan installera och ställa in maskinen utan att bli blöt. Självklart är alla vattenspridare från Kärcher utrustade med det beprövade systemet med kardborreband och kan därför enkelt kopplas till en trädgårdsslang. Det kloka valet för dina bevattningsbehov.