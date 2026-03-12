Med Anti-Twist adaptern från Kärcher får du maximal rörelsefrihet och komfort när du arbetar med högtryckstvätten. Adaptern tar bort besvärande öglor på högtrycksslangen. Vrid bara adaptern manuellt för att enkelt eliminera öglorna. Adaptern ansluts enkelt och snabbt för att uppgradera din högtrycksslang. Den är kompatibel med alla högtrycksslangar med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget. 360 graders rotationsfunktion. Anslutning i mässing. Passar för till högtryckstvättar i klasserna K4 till K7.