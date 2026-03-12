Adapter Anti-Twist
Anti-Twist adaptern eliminerar att högtrycksslangen twistar sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget.
Med Anti-Twist adaptern från Kärcher får du maximal rörelsefrihet och komfort när du arbetar med högtryckstvätten. Adaptern tar bort besvärande öglor på högtrycksslangen. Vrid bara adaptern manuellt för att enkelt eliminera öglorna. Adaptern ansluts enkelt och snabbt för att uppgradera din högtrycksslang. Den är kompatibel med alla högtrycksslangar med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget. 360 graders rotationsfunktion. Anslutning i mässing. Passar för till högtryckstvättar i klasserna K4 till K7.
Egenskaper och fördelar
Quick Connect-adapter
Anti-twist-system
Tillverkad i mässing
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|137 x 26 x 26
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- H 9 Q Ersättningsslang, 9 m, K3-K7
- HK 12 högtrycksslangsats + spolhandtag
- HK 4 högtrycksslangsats
- HK 7,5 högtrycksslangsats + spolhandtag
- HT-SLANG H 10 Q 10M
- High Pressure Hose Kit 7,5m
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Patio
- K 4 FJ BB
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ Home BB
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 WCM FJ Home BB
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home