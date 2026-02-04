Quick Connect adapterset, tvådelad
Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutnig.
Egenskaper och fördelar
Quick Connect eftermonteringskit
- För uppgradering till Quick Connect anslutning, gälller alla högtryckstvättar tillverkade efter 1992
Koppling i mässing
- Det går lätt att byta och snabbt att ansluta spolhandtaget med Quick Connect
Quick Connect-system
- Enkel att använda
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|80 x 45 x 61