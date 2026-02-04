Quick Connect adapterset, tvådelad

Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutnig.

Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutnig.

Egenskaper och fördelar
Quick Connect eftermonteringskit
  • För uppgradering till Quick Connect anslutning, gälller alla högtryckstvättar tillverkade efter 1992
Koppling i mässing
  • Det går lätt att byta och snabbt att ansluta spolhandtaget med Quick Connect
Quick Connect-system
  • Enkel att använda
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 80 x 45 x 61