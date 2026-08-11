Full effekt på nolltid: Snabbladdaren som ingår i kitet laddar det uppladdningsbara 18 V/2,5 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på bara 44 minuter. Kärcher Battery Power 18/25 Starter Kit kan användas till alla maskiner som ingår i Kärchers 18 V-plattform.