Startkit Batteri 18/25

Startkit 18/25 inkl. 18 V/2,5 Ah Battery Power uppladdningsbart batteri med innovativ Real Time-teknik och 18 V snabbladdare. För alla maskiner på Kärchers 18 V-plattform.

Full effekt på nolltid: Snabbladdaren som ingår i kitet laddar det uppladdningsbara 18 V/2,5 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på bara 44 minuter. Kärcher Battery Power 18/25 Starter Kit kan användas till alla maskiner som ingår i Kärchers 18 V-plattform.

Egenskaper och fördelar
Innovativ Real Time-teknik
  • Den integrerade LCD-displayen visar resterande batteritid, resterande laddningstid och laddningsnivå hela tiden.
18 V uppladdningsbart batteri
  • Kompatibel med alla Kärchers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattformen.
18 V snabbladdare
  • Laddar det utbytbara 18 V/2,5 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på 44 minuter.
Kraftfulla litiumjonceller
  • Garanterar konsekvent prestanda samtidigt som du förhindrar självurladdning och minneseffekt.
Automatiskt förvaringsläge
  • Förlänger cellernas livslängd.
IPX 5-klassad – skyddad mot vattenstrålar från alla riktningar
  • Tillförlitligt skydd under arbeten som använder vattenstrålar.
Effektiv temperaturreglering
  • Topprestanda tack vare effektiv värmebuffring och smart batterihantering.
Intelligent cellövervakning
  • Skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
Robust hölje
  • Kärchers batterihöljen är extremt stöttåliga.
Väggfäste
  • För jämn fastsättning av laddaren på väggen.
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 18 V batteriplattform
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
batteriladdningstid med snabbladdare 18 V/2.5 Ah Lithium-ion-batteri:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Uteffekt (A) 2,5
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 240
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50 - 60
Färg Svart
Vikt (kg) 1,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,6
Mått (L × B × H) (mm) 184 x 133 x 126

Följande ingår

  • Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
  • Laddare: 18 V laddare (1 st.)
Startkit Batteri 18/25
Startkit Batteri 18/25
Startkit Batteri 18/25
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