Startkit Batteri 18/25
Startkit 18/25 inkl. 18 V/2,5 Ah Battery Power uppladdningsbart batteri med innovativ Real Time-teknik och 18 V snabbladdare. För alla maskiner på Kärchers 18 V-plattform.
Full effekt på nolltid: Snabbladdaren som ingår i kitet laddar det uppladdningsbara 18 V/2,5 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på bara 44 minuter. Kärcher Battery Power 18/25 Starter Kit kan användas till alla maskiner som ingår i Kärchers 18 V-plattform.
Egenskaper och fördelar
Innovativ Real Time-teknik
- Den integrerade LCD-displayen visar resterande batteritid, resterande laddningstid och laddningsnivå hela tiden.
18 V uppladdningsbart batteri
- Kompatibel med alla Kärchers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattformen.
18 V snabbladdare
- Laddar det utbytbara 18 V/2,5 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på 44 minuter.
Kraftfulla litiumjonceller
- Garanterar konsekvent prestanda samtidigt som du förhindrar självurladdning och minneseffekt.
Automatiskt förvaringsläge
- Förlänger cellernas livslängd.
IPX 5-klassad – skyddad mot vattenstrålar från alla riktningar
- Tillförlitligt skydd under arbeten som använder vattenstrålar.
Effektiv temperaturreglering
- Topprestanda tack vare effektiv värmebuffring och smart batterihantering.
Intelligent cellövervakning
- Skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
Robust hölje
- Kärchers batterihöljen är extremt stöttåliga.
Väggfäste
- För jämn fastsättning av laddaren på väggen.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|batteriladdningstid med snabbladdare
|
18 V/2.5 Ah Lithium-ion-batteri:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Uteffekt (A)
|2,5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|184 x 133 x 126
Följande ingår
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V laddare (1 st.)
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