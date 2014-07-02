Odstraňovač tapiet pre SC

Odstraňovač tapiet na bezproblémové odstraňovanie tapiet a zvyškov lepidla pomocou intenzívnej pary.

Odstraňovač tapiet na bezproblémové odstraňovanie tapiet a zvyškov lepidla pomocou intenzívnej pary. S ním sa parný čistič stáva odstraňovačom tapiet.

Vlastnosti a výhody
Nadstavec s otvorom pre výstup pary a škrabkou
  • Rýchle a šetrné odstraňovanie tapiet a tapetového lepidla
Veľkoplošný výstup pary
  • Rýchle uvoľňovanie tapiet na veľkých stenových plochách
Para zbytočne neuniká
  • Para rýchlo prenikne do tapety
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 320 x 220 x 100
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Tapety
  • Priľnuté nečistoty