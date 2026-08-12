Poistka proti chodu nasucho

Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškodením. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu.

Poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlá pred poškodením spôsobeným nedostatkom vody. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu. Bezpečná poistka proti chodu na sucho pre záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Poistka proti chodu na sucho má spojovací závit G1 (33,3 mm).

Vlastnosti a výhody
Poistka proti chodu nasucho
  • Ak cez čerpadlo nepreteká voda - napríklad ak je zásobník vody prázdny, poistka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne.
  • Obzvlášť sa hodí pre domáce vodárne, aby sa dala zásoba vody automaticky kontrolovať.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 0,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 135 x 100 x 197
Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní