Poistka proti chodu nasucho
Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškodením. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu.
Poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlá pred poškodením spôsobeným nedostatkom vody. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu. Bezpečná poistka proti chodu na sucho pre záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Poistka proti chodu na sucho má spojovací závit G1 (33,3 mm).
Vlastnosti a výhody
Poistka proti chodu nasucho
- Ak cez čerpadlo nepreteká voda - napríklad ak je zásobník vody prázdny, poistka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne.
- Obzvlášť sa hodí pre domáce vodárne, aby sa dala zásoba vody automaticky kontrolovať.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|135 x 100 x 197
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní