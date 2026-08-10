Servo Control, 1100 l/h -
Regulácia prietoku vody a tlaku (> 1100 l/h) priamo na pištoli.
Regulácia prietoku vody a tlaku (> 1100 l/h) priamo na pištoli.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|1100
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
Video
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