Всмоктувальний спіральний шланг, 7 м

Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, завдовжки 7 метрів, із вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження всмоктувального шланга. Для насосів із різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.

7-метровий вакуумно-стійкий всмоктувальний шланг діаметром 3/4", оснащений вхідним фільтром, чудово підходить для всмоктування води з альтернативних джерел і завдяки радіальному принципу ущільнення (PerfectConnect) гарантує безперебійну роботу насоса. При цьому вбудований зворотний клапан запобігає витіканню води і прискорює повторний пуск насоса. Всмоктувальна гарнітура може легко приєднуватися до насосів для саду, автоматів або станцій побутового водопостачання з боку всмоктування. Вона підходить також для подовження всмоктувального шланга. Призначена для насосів із різьбленням G1 (33,3 мм).

Особливості та переваги
Готовий до використання вакуумний герметичний спіральний шланг з всмоктуючим фільтром і зворотним клапаном.
  • Просто і легко встановлюється на насос для подачі води.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 7
Розмір різьби G1
Діаметр 3/4″
Колір чорний
Вага (кг) 1,6
Вага (з упаковкою) (кг) 1,63
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 120 x 380 x 380

Оснащення

  • Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми