Всмоктувальний спіральний шланг, 7 м
Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, завдовжки 7 метрів, із вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження всмоктувального шланга. Для насосів із різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.
7-метровий вакуумно-стійкий всмоктувальний шланг діаметром 3/4", оснащений вхідним фільтром, чудово підходить для всмоктування води з альтернативних джерел і завдяки радіальному принципу ущільнення (PerfectConnect) гарантує безперебійну роботу насоса. При цьому вбудований зворотний клапан запобігає витіканню води і прискорює повторний пуск насоса. Всмоктувальна гарнітура може легко приєднуватися до насосів для саду, автоматів або станцій побутового водопостачання з боку всмоктування. Вона підходить також для подовження всмоктувального шланга. Призначена для насосів із різьбленням G1 (33,3 мм).
Особливості та переваги
Готовий до використання вакуумний герметичний спіральний шланг з всмоктуючим фільтром і зворотним клапаном.
- Просто і легко встановлюється на насос для подачі води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|7
|Розмір різьби
|G1
|Діаметр
|3/4″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,63
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 380 x 380
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Сумісна техніка
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми