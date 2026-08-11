7-метровий вакуумно-стійкий всмоктувальний шланг діаметром 3/4", оснащений вхідним фільтром, чудово підходить для всмоктування води з альтернативних джерел і завдяки радіальному принципу ущільнення (PerfectConnect) гарантує безперебійну роботу насоса. При цьому вбудований зворотний клапан запобігає витіканню води і прискорює повторний пуск насоса. Всмоктувальна гарнітура може легко приєднуватися до насосів для саду, автоматів або станцій побутового водопостачання з боку всмоктування. Вона підходить також для подовження всмоктувального шланга. Призначена для насосів із різьбленням G1 (33,3 мм).