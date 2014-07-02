Čistič dřeva 3 v 1, 1l

Výkonný Čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čisticího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Účinný, intenzivní a šetrný k materiálům
  • Pro čištění všech citlivých dřevěných povrchů
  • Aktivní čistič pro rychlejší a účinnější čištění tuků, odstranění zmechovatěných vrstev a emisních znečištění
  • Účinná UV-ochranná formule oddaluje opětovné ztmavnutí dřeva
  • Intenzivní péče pro všechny dřevěné povrchy, jako jsou terasy, ploty, dřevěné domky atd.
  • Vhodný pro všechny voděodolné dřevěné povrchy
  • Systém Plug 'n' Clean je nejjednodušší a nejrychlejší způsob využití čisticího prostředku vysokotlakým čističem
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
  • Dřevěné povrchy
  • Dřevěné domy