Čistič plastů 3 v 1, 1l

Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Aktivní odstraňovač nečistot pro rychlé a efektivní čištění tuků, trusu ptáků a znečištění od emisí
  • Účinný vzorec ochrany barev zpomaluje žloutnutí a bělení plastových povrchů
  • Vzorec ochrany materiálu pro dlouhodobou pružnost a trvanlivost zahradního nábytku, okenních rámů a plastových panelů
  • Systém Plug 'n' Clean je nejjednodušší a nejrychlejší způsob využití čisticího prostředku vysokotlakým čističem
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H315 Dráždí kůži.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Okenní rámy
  • Plastové panely