Univerzální čisticí prostředek, 1 l, 1l

Univerzální čisticí prostředek pro použití s tlakovými čističi Kärcher. Bez námahy odstraňuje olej, mastnotu a odolné minerální nečistoty pouze studenou vodou.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Aktivní čistič pro rychlejší a účinnější čištění zbytky olejů, tuků a minerálů, jakož i emisní znečištění
  • Systém Plug 'n' Clean je nejjednodušší a nejrychlejší způsob využití čisticího prostředku vysokotlakým čističem
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Univerzální čisticí prostředek, 1 l, 1l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Oblasti kolem domu a zahrady