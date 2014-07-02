FJ 6, pěnovací tryska

Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.

Pěnovací tryska FJ 6 s mimořádně účinnou pěnou pro neúnavné čištění veškerých povrchů jako jsou lak, sklo nebo kámen. Ideální pro vozidla, zimní zahrady, zahradní nábytek, fasády, schodiště, obytné vozy, cesty, zdi, žaluzie, terasy atd. Objem nádrže činí 0,6 l. Čisticí prostředek Kärcher naplňte přímo do pěnovací trysky, tu nasaďte na pistoli a nanášejte pěnu. Pohodlná regulace dávkování čisticího prostředku na pěnovací trysce (žluté tlačítko). Plochu tryskání lze dle potřeby otáčet. Vhodná pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher tříd K2 - K7. Ideální spolu s ultrapěnovým čističem Kärcher.

Charakteristické znaky a výhody
Nádrž o objemu 0,6 l
  • Pro delší doby čištění bez nutnosti doplňování
Jednoduchá výměna nejrůznějších čisticích prostředků
  • Obzvláště uživatelsky přívětivý
Silná a přilnavá pěna
  • Snadné čištění všech povrchů
Dávkování čisticích prostředků
  • Uživatelsky regulovaná spotřeba čisticích prostředků
Průhledná nádrž na čišticí prostředky
  • Objem nádoby je viditelný v každém okamžiku
Specifikace

Technické údaje

Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 93 x 201 x 184
Kompatibilita Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Vozidla
  • Zimní zahrady
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Terasa
  • Žaluzie/rolety
  • Cesty
  • (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Obytné vozy
Náhradní díly FJ 6, pěnovací tryska

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.