Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem

Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.

Praktický mycí kartáč pro venkovní užití má měkké štětiny a je ideální pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Ať už auto, zahradní nábytek nebo mřížka - mycí kartáč zajišťuje jemné čištění a je vhodný pro všechny modely tlakových myček K 2 - K 7.

Charakteristické znaky a výhody
Extra měkké štětiny
  • Umožňuje čištění citlivých povrchů
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 333 x 82 x 164
Oblasti použití
  • Vozidla
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
