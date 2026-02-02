Ochrana proti ostřiku

Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.

Dokonalá pro čištění rohů a hran: Ochrana proti rozstřiku speciálně vyvinutá pro tlakové myčky Kärcher tříd K 2 až K7, která efektivně chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Průhledné provedení zajišťuje stále volný výhled na čištěné místo. Toto příslušenství je samozřejmě kompatibilní se všemi novými pracovními nástavci Vario Power a Multi Jet a novými rotorovými tryskami. (Nevhodné pro MP 145 a MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Charakteristické znaky a výhody
Ochrana proti postříkání
  • Spolehlivá ochrana uživatele před stříkající vodou - především při čištění rohů a okrajů.
Průhledné provedení
  • Volný výhled na čištěnou plochu garantuje lepší výsledky čištění.
Sada obsahuje několik adaptérů
  • Kompatibilní se všemi novými pracovními nástavci Vario Power a Multi Jet i dosavadními a novými rotorovými tryskami.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 220 x 188 x 237

Nevhodné pro MP 145 a MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Schody
  • Oblasti kolem domu a zahrady
Náhradní díly Ochrana proti ostřiku

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.