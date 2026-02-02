Pracovní nástavec PS 30 Plus

Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.

Čistič PS 30 Plus je ideální pro odstraňování odolných nečistot na malých a středně velkých plochách. 3 namontované vysokotlaké trysky zajišťují nejen skvělé výsledky, ale také poskytují optimální plošný výkon. Aby bylo možné účinně a bez námahy vyčistit všechny rohy a hrany, lze boční trysku otočit o 45 stupňů. Zároveň je uživatel chráněn před stříkající vodou. Další výhoda: Díky svému kompaktnímu designu je PS 30 Plus obzvláště vhodný k čištění schodů. Také kartáčová hlava nástavce je mobilní a lze ji flexibilně používat: Lze ji otočit o 360 stupňů a vyčistit tak těžko přístupná místa. Všechny hladké povrchy lze po vyčištění vyždímat pomocí integrovaného nože na nečistoty. Tím se rychle odstraní přebytečná špinavá voda a povrchy budou okamžitě opět připraveny k použití.

Charakteristické znaky a výhody
Pracovní nástavec PS 30 Plus: Otočná boční tryska
Otočná boční tryska
Perfektní čištění všech rohů a hran bez rozstřikování.
Pracovní nástavec PS 30 Plus: Kartáčová hlava otočná o 360°
Kartáčová hlava otočná o 360°
Pro vysokou flexibilitu v těžko přístupných oblastech.
Pracovní nástavec PS 30 Plus: Štětinový kroužek (také na boční trysce)
Štětinový kroužek (také na boční trysce)
Chrání před stříkající vodou nezávisle na nastavení trysek.
Tři vysokotlaké trysky
  • Efektivní čištění odolných nečistot.
Kompaktní design
  • Umožňuje pohodlné čištění ve stísněných prostorech.
Kombinace vysokého tlaku a tlaku ručního kartáče
  • Zajišťuje obzvláště účinné čištění ve srovnání s běžnými pračkami.
Stahovací stěrka
  • Snadné odstranění špinavé vody. Lze vyměnit bez nářadí.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 749 x 264 x 768

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Schody
  • Terasa
  • Balkon
  • (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
Náhradní díly Pracovní nástavec PS 30 Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.