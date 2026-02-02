Pracovní nástavec PS 30 Plus
Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.
Čistič PS 30 Plus je ideální pro odstraňování odolných nečistot na malých a středně velkých plochách. 3 namontované vysokotlaké trysky zajišťují nejen skvělé výsledky, ale také poskytují optimální plošný výkon. Aby bylo možné účinně a bez námahy vyčistit všechny rohy a hrany, lze boční trysku otočit o 45 stupňů. Zároveň je uživatel chráněn před stříkající vodou. Další výhoda: Díky svému kompaktnímu designu je PS 30 Plus obzvláště vhodný k čištění schodů. Také kartáčová hlava nástavce je mobilní a lze ji flexibilně používat: Lze ji otočit o 360 stupňů a vyčistit tak těžko přístupná místa. Všechny hladké povrchy lze po vyčištění vyždímat pomocí integrovaného nože na nečistoty. Tím se rychle odstraní přebytečná špinavá voda a povrchy budou okamžitě opět připraveny k použití.
Charakteristické znaky a výhody
Otočná boční tryskaPerfektní čištění všech rohů a hran bez rozstřikování.
Kartáčová hlava otočná o 360°Pro vysokou flexibilitu v těžko přístupných oblastech.
Štětinový kroužek (také na boční trysce)Chrání před stříkající vodou nezávisle na nastavení trysek.
Tři vysokotlaké trysky
- Efektivní čištění odolných nečistot.
Kompaktní design
- Umožňuje pohodlné čištění ve stísněných prostorech.
Kombinace vysokého tlaku a tlaku ručního kartáče
- Zajišťuje obzvláště účinné čištění ve srovnání s běžnými pračkami.
Stahovací stěrka
- Snadné odstranění špinavé vody. Lze vyměnit bez nářadí.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|749 x 264 x 768
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Produkty, které se již nevyrábí
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.120
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
Oblasti použití
- Schody
- Terasa
- Balkon
- (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
Náhradní díly Pracovní nástavec PS 30 Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.