Drevet af en kraftfuld og pålidelig 4-takts benzinmotor (EU STAGE V) garanterer vores synkrongenerator PGG 6/1 med 5 kW effekt uafhængig strømforsyning på byggepladser, i landbruget eller i kommunale områder. Den store 25 liters tank tillader arbejdsperioder på op til 10 timer (ved fuld effekt op til 6,5 timer) og en robust stålramme, punkteringssikre hjul og et sammenfoldeligt skubbehåndtag sikrer maksimal mobilitet, også under hårde forhold. Takket være de 2 jordede stikkontakter og 1 blå campingvognstik (hver vekselstrøm, 1-fase) med automatisk spændingsregulator (AVR) har maskinen passende tilslutningsmuligheder til betjening af forskellige værktøjer og udstyr. Den sofistikerede sikkerhedsteknologi mod overbelastning og oliemangelbeskyttelse beskytter pålideligt den brugervenlige maskine mod skader.