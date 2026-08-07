Elektrisk generator Generator PGG 6/1
Med en effekt på 5 kW imponerer den benzindrevne generator PGG 6/1 med op til 10 timers uafhængig strømforsyning i mange kommercielle og kommunale anvendelsesområder.
Drevet af en kraftfuld og pålidelig 4-takts benzinmotor (EU STAGE V) garanterer vores synkrongenerator PGG 6/1 med 5 kW effekt uafhængig strømforsyning på byggepladser, i landbruget eller i kommunale områder. Den store 25 liters tank tillader arbejdsperioder på op til 10 timer (ved fuld effekt op til 6,5 timer) og en robust stålramme, punkteringssikre hjul og et sammenfoldeligt skubbehåndtag sikrer maksimal mobilitet, også under hårde forhold. Takket være de 2 jordede stikkontakter og 1 blå campingvognstik (hver vekselstrøm, 1-fase) med automatisk spændingsregulator (AVR) har maskinen passende tilslutningsmuligheder til betjening af forskellige værktøjer og udstyr. Den sofistikerede sikkerhedsteknologi mod overbelastning og oliemangelbeskyttelse beskytter pålideligt den brugervenlige maskine mod skader.
Funktioner og fordele
Ekstraordinær brugervenlighedPunkteringssikre hjul garanterer permanent høj mobilitet. Elektrisk start til bekvem og hurtig start af benzinmotoren.
Ultimativ pålidelighed og sikkerhedMed automatisk spændingsregulator (AVR), som giver en stort set konstant spænding.
Meget kraftfuld230 V synkron generator giver pålideligt strøm på 5,5 kW. Kraftig benzinmotor til applikationer på min. 6,5 timer pr. tankfyldning.
Betjening af Kärcher højtryksrensere
- Til brug af højtryksrensere i områder uden ekstern strømforsyning.
- Velegnet til udvalgte, enfasede højtryksrensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Lydniveau (dB(A))
|75
|Nominel ydelse (kW)
|5
|Effekt (kW)
|5,5
|Fremdriftstype
|Benzin
|Cylinderkapacitet (cm³)
|390
|Motoreffekt (kW/hp)
|8,5 / 11,6
|Benzinforbrug (l/h)
|3,8
|Tankvolumen (l)
|25
|Drifttid ved 50% output (h)
|10
|Drifttid ved 100% output (h)
|6,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|92,4
|Vægt uden tilbehør (kg)
|84,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|743 x 713 x 670
Scope of supply
- Driftsstatus display
- DC-udgang (12 V)
- Beskyttelsesklasse IP 23
- Lav olie og overbelastningsbeskyttelse
- Brændstofmåler
- 2 enkeltfase udtag type F (Schuko)
- Enkeltfaset CEE-udtag (32 A)
- Automatisk Spændingsregulering (AVR)
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Uafhængig strømkilde til kommuner, f.eks. til støvsugere
- Uafhængig strømkilde i konstruktion, f.eks. til vinkelslibere
- Uafhængig strømkilde i landbruget, f.eks. højtryksrensere