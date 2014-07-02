Auru-turbohari
Lõpp küürimisele! Auru-turbohari koristustoimingute poole kiiremaks sooritamiseks. Võimas puhastus, mis muudab koristamise oluliselt lihtsamaks, eriti pragude, vahede ja nurkade puhastamisel.
Auru-turbohari koristustoimingute poole kiiremaks ja hõlpsamaks sooritamiseks. Suurepärane puhastusvõimsus, mis muudab nühkimise tarbetuks. Vibreeriv hari aitab aurujoal pinda puhastada ja mustust hõlpsalt eemaldada. Kärcheri auru-turbohari puhastab praod, nurgad ja servad poole kiiremini.
Omadused ja tulu
Võnkuv hari
- Suurendab aurujoa puhastusvõimsust — 50% kiirem puhastus
- Vaevatu puhastus, ilma et oleks vaja nühkida raskesti ligipääsetavaid kohti nagu praod, servad jne.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 125 x 45
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Prügikastid
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Valamu
- Kraanid
- Köögi töötasapinnad
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