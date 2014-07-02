Auru-turbohari koristustoimingute poole kiiremaks ja hõlpsamaks sooritamiseks. Suurepärane puhastusvõimsus, mis muudab nühkimise tarbetuks. Vibreeriv hari aitab aurujoal pinda puhastada ja mustust hõlpsalt eemaldada. Kärcheri auru-turbohari puhastab praod, nurgad ja servad poole kiiremini.