Auru-turbohari

Lõpp küürimisele! Auru-turbohari koristustoimingute poole kiiremaks sooritamiseks. Võimas puhastus, mis muudab koristamise oluliselt lihtsamaks, eriti pragude, vahede ja nurkade puhastamisel.

Auru-turbohari koristustoimingute poole kiiremaks ja hõlpsamaks sooritamiseks. Suurepärane puhastusvõimsus, mis muudab nühkimise tarbetuks. Vibreeriv hari aitab aurujoal pinda puhastada ja mustust hõlpsalt eemaldada. Kärcheri auru-turbohari puhastab praod, nurgad ja servad poole kiiremini.

Omadused ja tulu
Võnkuv hari
  • Suurendab aurujoa puhastusvõimsust — 50% kiirem puhastus
  • Vaevatu puhastus, ilma et oleks vaja nühkida raskesti ligipääsetavaid kohti nagu praod, servad jne.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 200 x 125 x 45
Kasutusvaldkonnad
  • Eemaldab ka tõrksa mustuse
  • Prügikastid
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
  • Valamu
  • Kraanid
  • Köögi töötasapinnad
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