Lisaotsaku komplekt
Lisaotsaku komplekt sisaldab otsakut ja pikendust. Ideaalne raskesti juurdepääsetavate kohtade, nagu näiteks nurgad ja praod, hõlpsaks ja keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.
Komplektis sisalduv lisaotsak ja pikendus suurendavad märkimisväärselt eraldi otsaku puhastusvõimsust. Veelgi võimsam aurujuga raskesti ligipääsetavate kohtade, nt nurkade, servade ja pragude, hõlpsaks, keskkonnasõbralikuks puhastamise. Sobib erinevate pindade puhastamiseks köögis, vannitoas ja WC-s.
Omadused ja tulu
Kitsas auruväljund
- Aurujoa puhastusvõimsus suureneb samuti.
- Suurenenud puhastusvõimsus võimaldab mustuse lihtsat eemaldamist pragudest ja nurkadest.
Detailotsaku pikendus
- Hõlbus juurdepääs raskelt juurdepääsetavatele kohtadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|107 x 21 x 21
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
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