Auton sisäpesuaine keskimatta, 500ml

Syväpuhtaat muovi- ja kumipinnat autossa. Jättää keskimattaisen, sileän kalvon jolloin auto näyttää kuin uudelta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (ml) 500
Pakkausyksikkö (kpl) 8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 80 x 80 x 280
Auton sisäpesuaine keskimatta, 500ml
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Ohjaamo
  • Muovipinnat