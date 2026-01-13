Lasinpesuaine autolle, 500ml

Tehokas pesuaine ei jätä jälkiä eikä muodostya heijastumia. Poistaa sormenjäljet, hyönteisten jäämät ja muun lian. Antistaattinen koostumus estää uutta likaa muodostumista. 0,5l pullo.

Pakkauskoko (ml) 500
Pakkausyksikkö (kpl) 8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 80 x 80 x 250
  • Tuulilasit
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille