Hoitava puhdistusaine RM 780, 10l
Tehokasta puhdistusta ja hoitoa kaikille koville, kosteutta kestäville lattioille ja pinnoille. Erityisen sopiva kuntosaleille ja monitoimihalleille. Liukkauden esto ja matalavaahtoinen
Kärcher RM 780 on ylläpitosiivoukseen suunniteltu puhdistusaine, joka tarjoaa pintoja myös hoitavan ominaisuuden. Veteen liukeneviin polymeereihin perustuva pesu- ja hoitoaine ei muodosta ylimääräisiä kerroksia pinnoille. Se poistaa luotettavasti rasva-, öljy- ja mineraalilikaa ja soveltuu myös herkemmille lattiapäällysteille, kuten elastomeerille tai PVC:lle. Sitä voidaan käyttää myös sähköä johtavilla ESD-lattioilla, ja asiantuntijoiden DIN V 18032-2:2001-04 -standardin mukaisesti vahvistettujen liukastumista estävien ominaisuuksiensa ansiosta se soveltuu erityisesti puhdistukseen urheilu- ja monitoimihalleissa. Vähän vaahtoava RM 780 on suunniteltu käytettäväksi yhdessä yhdistelmäkoneiden kanssa ja sopii myös manuaaliseen puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|10
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|9
|Paino (kg)
|10
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11
|Mitat (p x l x k) (mm)
|230 x 188 x 307
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Bp Dose + SB +220Ah AGM + R85
- B 150 R Bp PACK DOSE + SB + 240Ah Li + Ri + R85
- B 150 R Bp Pack + 170 Ah AGM + R85
- B 150 R Bp Pack Adv + DOSE + SB + 240Ah Wet+Rins + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE + SB +240Ah Li + RI + R85
- B 220 R Bp Pack Dose + SB + 240Ah Wet + Rinse + R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 50 W Bp Pack 90Ah + D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li + D51 + Dose + Rinse + Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 90Ah Li + R55 + Dose + Rinse + Autofill
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+R+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/40 RS Bp Pack
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Käyttökohteet
- Lattiapinnat