Hoitava puhdistusaine RM 780, 10l

Tehokasta puhdistusta ja hoitoa kaikille koville, kosteutta kestäville lattioille ja pinnoille. Erityisen sopiva kuntosaleille ja monitoimihalleille. Liukkauden esto ja matalavaahtoinen

Kärcher RM 780 on ylläpitosiivoukseen suunniteltu puhdistusaine, joka tarjoaa pintoja myös hoitavan ominaisuuden. Veteen liukeneviin polymeereihin perustuva pesu- ja hoitoaine ei muodosta ylimääräisiä kerroksia pinnoille. Se poistaa luotettavasti rasva-, öljy- ja mineraalilikaa ja soveltuu myös herkemmille lattiapäällysteille, kuten elastomeerille tai PVC:lle. Sitä voidaan käyttää myös sähköä johtavilla ESD-lattioilla, ja asiantuntijoiden DIN V 18032-2:2001-04 -standardin mukaisesti vahvistettujen liukastumista estävien ominaisuuksiensa ansiosta se soveltuu erityisesti puhdistukseen urheilu- ja monitoimihalleissa. Vähän vaahtoava RM 780 on suunniteltu käytettäväksi yhdessä yhdistelmäkoneiden kanssa ja sopii myös manuaaliseen puhdistukseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 9
Paino (kg) 10
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11
Mitat (p x l x k) (mm) 230 x 188 x 307
Hoitava puhdistusaine RM 780, 10l
Hoitava puhdistusaine RM 780, 10l
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