Kärcher RM 780 on ylläpitosiivoukseen suunniteltu puhdistusaine, joka tarjoaa pintoja myös hoitavan ominaisuuden. Veteen liukeneviin polymeereihin perustuva pesu- ja hoitoaine ei muodosta ylimääräisiä kerroksia pinnoille. Se poistaa luotettavasti rasva-, öljy- ja mineraalilikaa ja soveltuu myös herkemmille lattiapäällysteille, kuten elastomeerille tai PVC:lle. Sitä voidaan käyttää myös sähköä johtavilla ESD-lattioilla, ja asiantuntijoiden DIN V 18032-2:2001-04 -standardin mukaisesti vahvistettujen liukastumista estävien ominaisuuksiensa ansiosta se soveltuu erityisesti puhdistukseen urheilu- ja monitoimihalleissa. Vähän vaahtoava RM 780 on suunniteltu käytettäväksi yhdessä yhdistelmäkoneiden kanssa ja sopii myös manuaaliseen puhdistukseen.