Putkenaukaisusuutin on muotoiltu siten, että veden virtaus suuntautuu kolmesta kohtaa 30 astetta taaksepäin ja helpottaa etenemistä putken sisällä. Tämä yhdessä pyörivän liikkeen ja kiilamaisen muodon kanssa tekee suuttimesta todellisen tehotyökalun pinttyneenkin lian irrottamiseen putkistojen sisältä.