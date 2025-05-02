Upotreba pare u borbi protiv virusa i bakterija

Kärcher parni čistač pruža vrhunsku higijenu i dubinsku čistoću bez potrebe za kemikalijama, koristeći isključivo vodu pretvorenu u vruću paru. Zahvaljujući visokoj temperaturi pare, snažnim mlaznicama i vrućim krpama, Kärcher parni čistač učinkovito uklanja čak do 99,99 % virusa s ovojnicom, poput koronavirusa i virusa gripe. Istovremeno eliminira do 99,99 % uobičajenih kućanskih bakterija s tvrdih površina poput pločica, ogledala, slavina i drugih elemenata. U usporedbi s ručnim čišćenjem uz upotrebu deterdženata, parno čišćenje nudi značajno bolje rezultate i osigurava higijenu na znatno višoj razini.

Primjena u kućanstvu

Ono što parne čistače čini posebno atraktivnima je njihova višenamjenska primjena u svim prostorijama doma. Visoka temperatura pare temeljito uklanja nečistoće, masnoće i bakterije bez potrebe za štetnim sredstvima i uz minimalan fizički napor.

Higijena u kuhinji uz parni čistač

Kuhinja je prostor u kojem se lako nakupljaju masnoće, ostaci hrane i bakterije. Parni čistači savršeno uklanjaju tvrdokornu prljavštinu s nape, sudopera, ploče za kuhanje, zidnih pločica, staklenih i plastičnih površina. Primjerice, većina bakterija često se nalazi na vanjskoj strani ventilatora nape, a u suzbijanju tih baterija mogu pomoći Kärcher parni čistači.

Svi parni čistači dolaze s ručnom mlaznicom koja pomaže u uklanjanju nečistoća kod čišćenja manjih površina. Ručna mlaznica je najprikladnija za zidne pločice, ogledala, tuš kabine, kuhinjske nape, ploče za kuhanje i dr.