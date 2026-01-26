eco!Booster 130
Idealan za osjetljive površine – eco!Booster pruža 50% veću učinkovitost čišćenja od Kärcher standardnog ravnog mlaza, štedeći vodu, energiju i vrijeme.
Učinkovito i temeljito čišćenje osjetljivih površina nikada nije bilo tako jednostavno, brzo i ekonomično. Uz 50 posto veću učinkovitost čišćenja i istu potrošnju resursa, eco!Booster nudi 50 posto veću učinkovitost vode i energije u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom. Dodajte "Ovo je potvrdio neovisni institut za testiranje". To čini čišćenje vrlo temeljitim i brzim, štedeći vrijeme, vodu i energiju. Zahvaljujući vrlo ravnomjernom uklanjanju, prljavština se pokupi stvarno učinkovito, a čak se i osjetljivi materijali poput obojenih površina ili drva mogu čistiti bez brige. U isto vrijeme, eco!Booster nudi impresivno rukovanje: usprkos pružanju većih performansi čišćenja, percipirana razina buke tijekom upotrebe je 25 posto niža od Kärcher standardne ravne mlaznice. Uz uklanjanje nastavka s cijevi za prskanje, može se riješiti tvrdokorne prljavštine. eco!Booster 180 prikladan je za sve Kärcher visokotlačne perače klase K 4.
Značajke i prednosti
50% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom.
- Temeljito, brzo i održivije čišćenje.
50% veća učinkovitost vode*
- Štedi vodu.
50% veća energetska učinkovitost*
- Štedi energiju.
Percipirano smanjenje volumena do 25%**
- Tiši tijekom korištenja.
Uklonjivi dodatak
- Fleksibilan za korištenje i skladištenje.
Uklanjanje nastavka jednom rukom pomoću gumba za otpuštanje
- Jednostavna i praktična demontaža.
Vrlo svestran u primjeni
- Posebno pogodan za osjetljive površine kao što su boja ili drvo.
Kompatibilan sa svim Kärcher visokotlačnim peračima u K 4 klasi
- Savršeno za naknadnu nadogradnju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|615 x 108 x 51
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0). /
* Na temelju mogućnosti čišćenja 50 posto veće površine od Kärcher standardne ravne mlaznice s istom količinom energije i vode. /
** U usporedbi s percipiranom razinom buke pri korištenju Kärcher standardnog ravnog mlaza. Točna vrijednost može varirati ovisno o uređaju koji se koristi.
Videos
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Fasade malih kuća
- Ograde
- Područja oko kuće i vrta