Učinkovito i temeljito čišćenje osjetljivih površina nikada nije bilo tako jednostavno, brzo i ekonomično. Uz 50 posto veću učinkovitost čišćenja i istu potrošnju resursa, eco!Booster nudi 50 posto veću učinkovitost vode i energije u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom. Dodajte "Ovo je potvrdio neovisni institut za testiranje". To čini čišćenje vrlo temeljitim i brzim, štedeći vrijeme, vodu i energiju. Zahvaljujući vrlo ravnomjernom uklanjanju, prljavština se pokupi stvarno učinkovito, a čak se i osjetljivi materijali poput obojenih površina ili drva mogu čistiti bez brige. U isto vrijeme, eco!Booster nudi impresivno rukovanje: usprkos pružanju boljeg učinka čišćenja, percipirana razina buke tijekom upotrebe je 25 posto niža od Kärcher standardne ravne mlaznice. Uz uklanjanje nastavka s cijevi za prskanje, može se riješiti tvrdokorne prljavštine. eco!Booster 180 prikladan je za sve Kärcher visokotlačne perače klase K 5.