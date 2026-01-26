eco!Booster 145

Idealan za osjetljive površine – eco!Booster pruža 50% veću učinkovitost čišćenja od Kärcher standardnog ravnog mlaza, štedeći vodu, energiju i vrijeme.

Učinkovito i temeljito čišćenje osjetljivih površina nikada nije bilo tako jednostavno, brzo i ekonomično. Uz 50 posto veću učinkovitost čišćenja i istu potrošnju resursa, eco!Booster nudi 50 posto veću učinkovitost vode i energije u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom. Dodajte "Ovo je potvrdio neovisni institut za testiranje". To čini čišćenje vrlo temeljitim i brzim, štedeći vrijeme, vodu i energiju. Zahvaljujući vrlo ravnomjernom uklanjanju, prljavština se pokupi stvarno učinkovito, a čak se i osjetljivi materijali poput obojenih površina ili drva mogu čistiti bez brige. U isto vrijeme, eco!Booster nudi impresivno rukovanje: usprkos pružanju boljeg učinka čišćenja, percipirana razina buke tijekom upotrebe je 25 posto niža od Kärcher standardne ravne mlaznice. Uz uklanjanje nastavka s cijevi za prskanje, može se riješiti tvrdokorne prljavštine. eco!Booster 180 prikladan je za sve Kärcher visokotlačne perače klase K 5.

Značajke i prednosti
50% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom.
  • Temeljito, brzo i održivije čišćenje.
50% veća učinkovitost vode*
  • Štedi vodu.
50% veća energetska učinkovitost*
  • Štedi energiju.
Percipirano smanjenje volumena do 25%**
  • Tiši tijekom korištenja.
Uklonjivi dodatak
  • Fleksibilan za korištenje i skladištenje.
Uklanjanje nastavka jednom rukom pomoću gumba za otpuštanje
  • Jednostavna i praktična demontaža.
Vrlo svestran u primjeni
  • Posebno pogodan za osjetljive površine kao što su boja ili drvo.
Kompatibilan sa svim Kärcher visokotlačnim peračima u klasi K 5
  • Savršeno za naknadnu nadogradnju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 615 x 108 x 51

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0). /
* Na temelju mogućnosti čišćenja 50 posto veće površine od Kärcher standardne ravne mlaznice s istom količinom energije i vode. /
** U usporedbi s percipiranom razinom buke pri korištenju Kärcher standardnog ravnog mlaza. Točna vrijednost može varirati ovisno o uređaju koji se koristi.

eco!Booster 145
eco!Booster 145
eco!Booster 145
eco!Booster 145
Videos
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Fasade malih kuća
  • Ograde
  • Područja oko kuće i vrta
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH