Ergonomske plastične ručke i mala težina teleskopske ručke izrađene od nehrđajućeg i izdržljivog aluminija omogućuju dulji rad bez umora. Duljina čvrste ručke može se podesiti između 97 i 184 centimetra, ovisno o vašim potrebama i zadatku čišćenja. Pogodno za korištenje sa svim Kärcher držačima za mopove i plastičnim brisačama.