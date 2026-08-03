Teleskopska drška 97 - 184 cm

Teleskopska aluminijska ručka za korištenje sa svim Kärcher držačima za mopove i plastičnim brisačama. Ručka se može podesiti po duljini između 97 i 184 cm.

Ergonomske plastične ručke i mala težina teleskopske ručke izrađene od nehrđajućeg i izdržljivog aluminija omogućuju dulji rad bez umora. Duljina čvrste ručke može se podesiti između 97 i 184 centimetra, ovisno o vašim potrebama i zadatku čišćenja. Pogodno za korištenje sa svim Kärcher držačima za mopove i plastičnim brisačama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal aluminij / PP
Vrsta ručke Teleskopski
Dužina ručke (mm) 1840
Promjer ručke (mm) 23
Količina (Komad(a)) 1
Težina ambalaže (kg) 0,4
Dužina (mm) 260
Dimenzije, zapakirano (mm) 260 x 260 x 1840
Teleskopska drška 97 - 184 cm
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Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
  • Podno suho čišćenje
  • Površinsko suho čišćenje
  • Površina - mokro čišćenje
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