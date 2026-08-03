Teleskopska drška 97 - 184 cm
Teleskopska aluminijska ručka za korištenje sa svim Kärcher držačima za mopove i plastičnim brisačama. Ručka se može podesiti po duljini između 97 i 184 cm.
Ergonomske plastične ručke i mala težina teleskopske ručke izrađene od nehrđajućeg i izdržljivog aluminija omogućuju dulji rad bez umora. Duljina čvrste ručke može se podesiti između 97 i 184 centimetra, ovisno o vašim potrebama i zadatku čišćenja. Pogodno za korištenje sa svim Kärcher držačima za mopove i plastičnim brisačama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|aluminij / PP
|Vrsta ručke
|Teleskopski
|Dužina ručke (mm)
|1840
|Promjer ručke (mm)
|23
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina ambalaže (kg)
|0,4
|Dužina (mm)
|260
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|260 x 260 x 1840
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje
- Podno suho čišćenje
- Površinsko suho čišćenje
- Površina - mokro čišćenje