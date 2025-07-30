Kako odabrati uređaj za čišćenje poslovnog prostora?

Odabir započnite definiranjem pet operativnih zahtjeva koji određuju potrebnu kategoriju, kapacitet i način napajanja uređaja.

Prije odabira odgovorite na sljedeća pitanja:

Kolika je površina i koje vrste podova ili drugih površina čistite? Uklanjate li prašinu, tekućine, masnoću, blato, strugotine ili krupni otpad? Koristi li se uređaj povremeno, svakodnevno ili u više radnih smjena? Koliko su važni mobilnost, razina buke, baterijski rad i dostupnost vode ili električne energije? Postoje li posebni sigurnosni, higijenski ili servisni zahtjevi?

Veličina i raspored prostora određuju potrebnu radnu širinu, kapacitet spremnika i okretnost uređaja. Za manji ured ili trgovinu može biti dovoljan kompaktan model, dok su za skladište ili proizvodnu halu učinkovitiji uređaji većeg kapaciteta.

Praktični savjet: Kod baterijskog modela provjerite može li jednim punjenjem očistiti cijelu planiranu zonu. Ako je potreban dulji rad na jednom području, uređaj s mrežnim napajanjem može biti praktičniji.

Niste sigurni koja kategorija odgovara vašem prostoru? Pregledajte Kärcher Professional uređaje prema površini i zadatku čišćenja prije usporedbe pojedinih modela.