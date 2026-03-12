Adapter Anti-Twist
Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.
A Kärcher anti-twist rendszerű adapterével Ön sokkal nagyobb mozgásszabadságot és kényelmet élvezhet, miközben magasnyomású mosóval dolgozik. Távolítsa el a zavaró hurkokat a magasnyomású tömlőkről, amelyekben használat közben elbotolhat, és amelyek még a tárolást is megnehezíthetik. Egyszerűen fordítsa el az adaptert manuálisan, hogy könnyedén elkerülhesse a hurkok kialakulását. Az adapter ezt követően egyszerűen és gyorsan integrálható a magasnyomású tömlőbe, hogy ezzel a tömlő még korszerűbbé váljon. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található. Garantáltan jól működő forgási funkció a sárgaréznek köszönhetően. Alkalmas a K 4 – K 7 osztályú készülékekhez.
Jellemzők és előnyök
Quick Connect csatlakozó
- Olyan magasnyomású tömlőkhöz, amelyek pisztolyán Quick Connect adapter található.
ANTI-TWIST SYSTEM - csavarodásmentes rendszer
- A magasnyomású tömlőkön előforduló hurkok kiküszöbölhetőek az adapter forgatásával.
Rézből
- Garantáltan jól működő forgási funkció a sárgaréznek köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|137 x 26 x 26
Videók
Kompatibilis készülékek
- H 10 Q HR magasnyomású tömlő Quick Connect csatlakozással, tömlődobhoz
- H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect
- HK 12 m magasnyomású tömlő készlet
- HK 4 magasnyomású tömlőkészlet
- HK 7,5 m magasnyomású tömlő készlet
- High Pressure Hose Kit 7,5m
- K 4
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Football Edition
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium