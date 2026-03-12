A Kärcher anti-twist rendszerű adapterével Ön sokkal nagyobb mozgásszabadságot és kényelmet élvezhet, miközben magasnyomású mosóval dolgozik. Távolítsa el a zavaró hurkokat a magasnyomású tömlőkről, amelyekben használat közben elbotolhat, és amelyek még a tárolást is megnehezíthetik. Egyszerűen fordítsa el az adaptert manuálisan, hogy könnyedén elkerülhesse a hurkok kialakulását. Az adapter ezt követően egyszerűen és gyorsan integrálható a magasnyomású tömlőbe, hogy ezzel a tömlő még korszerűbbé váljon. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található. Garantáltan jól működő forgási funkció a sárgaréznek köszönhetően. Alkalmas a K 4 – K 7 osztályú készülékekhez.