Adapter Anti-Twist

Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.

A Kärcher anti-twist rendszerű adapterével Ön sokkal nagyobb mozgásszabadságot és kényelmet élvezhet, miközben magasnyomású mosóval dolgozik. Távolítsa el a zavaró hurkokat a magasnyomású tömlőkről, amelyekben használat közben elbotolhat, és amelyek még a tárolást is megnehezíthetik. Egyszerűen fordítsa el az adaptert manuálisan, hogy könnyedén elkerülhesse a hurkok kialakulását. Az adapter ezt követően egyszerűen és gyorsan integrálható a magasnyomású tömlőbe, hogy ezzel a tömlő még korszerűbbé váljon. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található. Garantáltan jól működő forgási funkció a sárgaréznek köszönhetően. Alkalmas a K 4 – K 7 osztályú készülékekhez.

Jellemzők és előnyök
Quick Connect csatlakozó
  • Olyan magasnyomású tömlőkhöz, amelyek pisztolyán Quick Connect adapter található.
ANTI-TWIST SYSTEM - csavarodásmentes rendszer
  • A magasnyomású tömlőkön előforduló hurkok kiküszöbölhetőek az adapter forgatásával.
Rézből
  • Garantáltan jól működő forgási funkció a sárgaréznek köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 137 x 26 x 26

