Magasnyomású tömlő, Quick Connect
9 m magasnyomású hosszabbító tömlő Kärcher magasnyomású mosókhoz (K2-K7) 2009. gyártási évtől, amelynél a tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval van rögzítve a pisztolyon és a készüléken. A tartaléktömlő akár 160 bar nyomásnak is ellenáll és akár 60 °C hőmérsékletet is bír.
Jellemzők és előnyök
Tartaléktömlő 9 m
- Gyors tömlőcsere
Quick Connect csatlakozó
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Gyorscsatlakozó rendszer
- A könnyű tisztításért
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Max. nyomás (bar)
|180
|Hossz (m)
|9
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|245 x 245 x 65
Kompatibilis készülékek
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2