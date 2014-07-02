H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect

9 m magasnyomású hosszabbító tömlő Kärcher magasnyomású mosókhoz (K2-K7) 2009. gyártási évtől, amelynél a tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval van rögzítve a pisztolyon és a készüléken. A tartaléktömlő akár 160 bar nyomásnak is ellenáll és akár 60 °C hőmérsékletet is bír.

Jellemzők és előnyök
Tartaléktömlő 9 m
  • Gyors tömlőcsere
Quick Connect csatlakozó
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Gyorscsatlakozó rendszer
  • A könnyű tisztításért
Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 60
Max. nyomás (bar) 180
Hossz (m) 9
Szín fekete
Súly (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 245 x 245 x 65
