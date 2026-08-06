Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
10 m augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.
10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 6/155°C/250 bar.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|ID ( )
|ID 6
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|250
|Garums (m)
|10
|Savienošanas vītne
|2 x EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.9