Моющая голова HKF 30/14-E
Компактная моющая голова из нержавеющей стали для очистки бочек и других емкостей с отверстиями размером 65 мм и более. Отличается малым весом и постоянством частоты вращения за счет электродвигателя.
Компактная моющая голова подходит, в частности, для внутренней очистки бочек и других емкостей с отверстием диаметром 65 мм или более. Она приводится во вращение электродвигателем, включаемым в сеть переменного тока 24 В/50/60 Гц. Низкое напряжение гарантирует высокий уровень безопасности эксплуатации моющей головы в условиях высокой сырости. Струи из сопел, вращающихся с постоянной скоростью вокруг 2 осей, достигают всех участков очищаемой емкости. Малый вес головы (4,9 кг) позволяет обойтись без дополнительных подвесных приспособлений. Голова может применяться при давлении до 140 бар, расходе воды до 3000 л/ч и ее температуре до 90 °C. Ее габаритная длина составляет 1256 мм, а глубина погружения – 915 мм. Моющая голова легко и удобно присоединяется к аппарату высокого давления с подогревом или без подогрева воды шлангом высокого давления.
Особенности и преимущества
Привод от электродвигателя 24 В/50/60 Гц.Постоянная скорость вращения не зависит от давления и потока воды. Безопасное напряжение 24 В Повышенная безопасность труда.
Универсальные возможности.Медленное вращение и высокое рабочее давление для достижения оптимального результата очистки. Рассчитана на расход воды до 3000 л/ч и давление до 140 бар. Пригодность для внутренней очистки бочек, а также резервуаров средних или больших размеров.
Продуманный дизайнМаксимальное удобство работы и технического обслуживания. Простота в обращении: установка головы в емкость производится одной рукой. Стабильная частота вращения для достижения постоянных хороших результатов очистки.
Исполнение из нержавеющей стали (1.4301)
- Высококачественный материал для обеспечения долгого срока службы.
- Подходит для использования воды с добавлением моющих средств Kärcher.
- Подходит для работы с температурой воды до 90 °C.
Легкий вес и компактные размеры.
- Универсальность и гибкость применения.
- Подходит для внутренней очистки емкостей с отверстиями диаметром 65 мм и более.
- Малый вес головы (всего 4,9 кг) позволяет обойтись без дополнительных подвесных приспособлений.
Спецификации
Технические характеристики
|Разъем высокого давления
|G3/8″
|Привод
|Электрический
|Количество насадок (шт.)
|1 / 4
|Производительность (л/ч)
|3000
|Частота вращения (об/мин)
|19
|Монтажная длина (мм)
|915
|Напряжение (В)
|24
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Давление (бар)
|макс. 140
|Отверстие в емкости (мм)
|мин. 65
|Температура (°C)
|макс. 90
|Вес (кг)
|4,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,55
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1256
Совместимая техника
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/23-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 M
- HD 8(18 -St-H steel
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Области применения
- Подходит для очистки кубических контейнеров (IBC)
- Для внутренней очистки емкостей (в промышленности, на складах, в коммунальном хозяйстве)
- Для очистки емкостей в пищевой, косметической и химической промышленности
- Для очистки емкостей, используемых для транспортировки химических продуктов
- Для очистки емкостей, используемых для транспортировки пищевых продуктов
- Для очистки стационарных емкостей в пищевой и химической промышленности