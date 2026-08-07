Rotary cleaner head M63E
Caracteristici si beneficii
Flexibilitate ridicată
Design inteligent
Structura din otel inoxidabil (1.4301)
- Material de înaltă calitate pentru o durată lungă de viață.
Greutate redusă și dimensiuni compacte
- Utilizări versatile și flexibile.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Racord de înaltă presiune
|G3/8″
|Propulsie
|Electric
|Număr de duze (Bucată)
|1 / 4
|Debit (l/h)
|3000
|Numărul de rotaţii (rpm)
|19
|Lungimea de instalare (mm)
|915
|Tensiune (V)
|24
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Presiune (bar)
|max. 140
|Deschidere rezervor (mm)
|min. 65
|Temperatură (°C)
|max. 90
|Greutate (kg)
|4,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1256
Masini compatibile
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 M
- HD 8(18 -St-H steel
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class *EU
- HD 9/18-4 Cage *KAP
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW