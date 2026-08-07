Rotary cleaner head M63E

Caracteristici si beneficii
Flexibilitate ridicată
Design inteligent
Structura din otel inoxidabil (1.4301)
  • Material de înaltă calitate pentru o durată lungă de viață.
Greutate redusă și dimensiuni compacte
  • Utilizări versatile și flexibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Racord de înaltă presiune G3/8″
Propulsie Electric
Număr de duze (Bucată) 1 / 4
Debit (l/h) 3000
Numărul de rotaţii (rpm) 19
Lungimea de instalare (mm) 915
Tensiune (V) 24
Frecvență (Hz) 50 - 60
Presiune (bar) max. 140
Deschidere rezervor (mm) min. 65
Temperatură (°C) max. 90
Greutate (kg) 4,9
Greutate cu ambalaj (kg) 7,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1256
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova