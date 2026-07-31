Høytrykksslange Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock

Høytrykksslange med praktisk EASY!Lock manuell kobling fra Classic-serien fra Kärcher. Også egnet for varmtvannsspylere med høyttrykk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Lengde (m) 10
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,1
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