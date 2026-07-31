Den kompakte interiørrengjøringsenheten er perfekt egnet for å rengjøre innsiden av tønner, fat, tanker og containere med en åpning på 65 millimeter eller mer. Rengjøringshodet drives av en 24-volts vekselstrømsmotor med en frekvens på 50/60 hertz. Den lave spenningen på 24 volt sikrer maksimal sikkerhet når rengjøringshodet brukes i våte miljøer. Dysene roterer jevnt rundt to akser og når hver eneste centimeter av beholderen. Med en vekt på kun 4,9 kilo, er det ingen behov for ekstra opphengingsutstyr. Enheten kan operere med et trykk på opptil 140 bar, en vannmengde på 3000 liter per time og en maksimal vanntemperatur på 90 °C. Vaskehodet har en total lengde på 1256 millimeter og kan senkes ned til en dybde på 915 millimeter. Det kan raskt og enkelt kobles til en høytrykksvasker med kaldt eller varmt vann via en høytrykksslange.