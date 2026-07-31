Vaskehode HKF 30/14-E
Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.
Den kompakte interiørrengjøringsenheten er perfekt egnet for å rengjøre innsiden av tønner, fat, tanker og containere med en åpning på 65 millimeter eller mer. Rengjøringshodet drives av en 24-volts vekselstrømsmotor med en frekvens på 50/60 hertz. Den lave spenningen på 24 volt sikrer maksimal sikkerhet når rengjøringshodet brukes i våte miljøer. Dysene roterer jevnt rundt to akser og når hver eneste centimeter av beholderen. Med en vekt på kun 4,9 kilo, er det ingen behov for ekstra opphengingsutstyr. Enheten kan operere med et trykk på opptil 140 bar, en vannmengde på 3000 liter per time og en maksimal vanntemperatur på 90 °C. Vaskehodet har en total lengde på 1256 millimeter og kan senkes ned til en dybde på 915 millimeter. Det kan raskt og enkelt kobles til en høytrykksvasker med kaldt eller varmt vann via en høytrykksslange.
Egenskaper og fordeler
Drevet av en 24 V 50/60 Hz elektrisk motor.Konstant rotasjonshastighet uavhengig av vannstrøm eller vanntrykk. 24 V sikkerhetsspenning Forbedret arbeidssikkerhet.
God fleksibilitetLangsom rotasjon og høyt arbeidstrykk for optimalt rengjøringsresultat. Egnet for vannvolumer opptil 3000 l/t og høyt trykk opptil 140 bar. Egnet for rengjøring av innsiden av tønner, samt mellomstore og større tanker.
Intelligent utformingSpesielt brukervennlig og krever lite service. Enkel håndtering – Enhåndsbetjening av hodet i beholderen. Regelmessig rotasjonshastighet for konsistente rengjøringsresultater.
Struktur i rustfritt stål (1.4301)
- Materialer i høy kvalitet for lang holdbarhet
- Egnet for vann som inneholder Kärcher rengjøringsmiddel.
- Egnet for vanntemperaturer opptil 90 °C.
Lav vekt og kompakte mål
- Allsidig og fleksibel bruk.
- Egnet for rengjøring av innsiden av beholdere med åpninger fra 65 mm.
- Med en vekt på bare 4,9 kg er det ikke behov for ekstra opphengsanordninger.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Høytrykksanslutning
|G3/8″
|Drift
|Elektrisk
|Antall dyser (Stk)
|1 / 4
|Kapasitet (l/t)
|3000
|Hastighet (rpm)
|19
|Byggelengde (mm)
|915
|Spenning (V)
|24
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Trykk (bar)
|maks. 140
|Tankåpning (mm)
|min 65
|Temperatur (°C)
|maks. 90
|Vekt (kg)
|4,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1256
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus - 400 V
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
Utgåtte produkter
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Bensin LPG
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CX
Bruksområder
- Egner seg også for innvendig rengjøring av IBC-beholdere (tanker)
- For innvendig rengjøring av tanker (industri, logistikk, offentlige tjenester)
- For rengjøring av beholdere/avsetning i næringsmiddel- og kosmetikkindustrien samt kjemiske industrier
- For rengjøring av beholdere som brukes til transport av kjemiske produkter
- For rengjøring av beholdere som brukes til transport av næringsmiddel
- For rengjøring av stasjonære beholdere i næringsmiddelindustrien og kjemiske industrier