Vaskehode HKF 30/14-E

Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.

Den kompakte interiørrengjøringsenheten er perfekt egnet for å rengjøre innsiden av tønner, fat, tanker og containere med en åpning på 65 millimeter eller mer. Rengjøringshodet drives av en 24-volts vekselstrømsmotor med en frekvens på 50/60 hertz. Den lave spenningen på 24 volt sikrer maksimal sikkerhet når rengjøringshodet brukes i våte miljøer. Dysene roterer jevnt rundt to akser og når hver eneste centimeter av beholderen. Med en vekt på kun 4,9 kilo, er det ingen behov for ekstra opphengingsutstyr. Enheten kan operere med et trykk på opptil 140 bar, en vannmengde på 3000 liter per time og en maksimal vanntemperatur på 90 °C. Vaskehodet har en total lengde på 1256 millimeter og kan senkes ned til en dybde på 915 millimeter. Det kan raskt og enkelt kobles til en høytrykksvasker med kaldt eller varmt vann via en høytrykksslange.

Egenskaper og fordeler
Vaskehode HKF 30/14-E: Drevet av en 24 V 50/60 Hz elektrisk motor.
Drevet av en 24 V 50/60 Hz elektrisk motor.
Konstant rotasjonshastighet uavhengig av vannstrøm eller vanntrykk. 24 V sikkerhetsspenning Forbedret arbeidssikkerhet.
Vaskehode HKF 30/14-E: God fleksibilitet
God fleksibilitet
Langsom rotasjon og høyt arbeidstrykk for optimalt rengjøringsresultat. Egnet for vannvolumer opptil 3000 l/t og høyt trykk opptil 140 bar. Egnet for rengjøring av innsiden av tønner, samt mellomstore og større tanker.
Vaskehode HKF 30/14-E: Intelligent utforming
Intelligent utforming
Spesielt brukervennlig og krever lite service. Enkel håndtering – Enhåndsbetjening av hodet i beholderen. Regelmessig rotasjonshastighet for konsistente rengjøringsresultater.
Struktur i rustfritt stål (1.4301)
  • Materialer i høy kvalitet for lang holdbarhet
  • Egnet for vann som inneholder Kärcher rengjøringsmiddel.
  • Egnet for vanntemperaturer opptil 90 °C.
Lav vekt og kompakte mål
  • Allsidig og fleksibel bruk.
  • Egnet for rengjøring av innsiden av beholdere med åpninger fra 65 mm.
  • Med en vekt på bare 4,9 kg er det ikke behov for ekstra opphengsanordninger.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Høytrykksanslutning G3/8″
Drift Elektrisk
Antall dyser (Stk) 1 / 4
Kapasitet (l/t) 3000
Hastighet (rpm) 19
Byggelengde (mm) 915
Spenning (V) 24
Frekvens (Hz) 50 - 60
Trykk (bar) maks. 140
Tankåpning (mm) min 65
Temperatur (°C) maks. 90
Vekt (kg) 4,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 7,6
Mål (L x B x H) (mm) 1256
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Egner seg også for innvendig rengjøring av IBC-beholdere (tanker)
  • For innvendig rengjøring av tanker (industri, logistikk, offentlige tjenester)
  • For rengjøring av beholdere/avsetning i næringsmiddel- og kosmetikkindustrien samt kjemiske industrier
  • For rengjøring av beholdere som brukes til transport av kjemiske produkter
  • For rengjøring av beholdere som brukes til transport av næringsmiddel
  • For rengjøring av stasjonære beholdere i næringsmiddelindustrien og kjemiske industrier
Tilbehør